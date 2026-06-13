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Madenciler 25 gündür eylemde! Açlık grevi başlattılar: "İletişim kesildi haber alamıyoruz"

Edirne'de haklarını alamadıkları için 25 gündür eylem yapan maden işçileri kendilerini yer altına kapatıp açlık grevine başladı. Ücret, mesai ve tazminatlarını talep eden madenciler yer altından seslenerek, “Ya haklarımız verilecek ya da buradan çıkmayacağız. Nerede aç kaldıysak orada yok olalım” dedi.

Madenciler 25 gündür eylemde! Açlık grevi başlattılar: "İletişim kesildi haber alamıyoruz"

Edirne’de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te çalışan maden işçilerinin eylemi 25’inci gününde... Emeklerinin karşılığını almayı talep eden madenciler 25'inci günde açlık grevine başladı.

Madenciler 25 gündür eylemde! Açlık grevi başlattılar: "İletişim kesildi haber alamıyoruz" 1

"YA ÖLECEĞİZ YA DA HAKLARIMIZI ALACAĞIZ"

Yeraltında konuşan madenciler şunları söyledi:

“Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibarıyla yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın, biz bu davamızda kararlıyız. Ya öleceğiz ya da haklarımızı alacağız. Haklarımız verilinceye kadar çıkmıyoruz.”

"ARKADAŞLARIMIZDAN HABER ALAMIYORUZ"

Öte yandan Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada, kendilerini madene kapatan işçilerden işverenin engellemesi üzerine iletişim kurulamadığı belirtildi.

Sendika açıklamasında şöyle denildi:

"Madencilerden haber alamıyoruz!

Ocakta kendini kilitleyen ve açlık grevindeki arkadaşlarımızla normalde kontrol merkezi üzerinden iletişim kuruluyordu. Ancak kontrol merkezi patron tarafından devre dışı bırakıldı.

Bu yüzden içerideki madencilerin sağlık durumuna dair haber alamıyoruz. Arkadaşlarımızın başına gelecek her şeyden Kiremitçiler Grup sorumludur. Tüm kamuoyunu ocak önüne çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Madenci Edirne eylem
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