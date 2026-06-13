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ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Pakistan duyurdu: 24 saat içinde tamamlanacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kritik aşamaya gelindiğini açıkladı. Şerif, tarafların bir barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduğunu belirterek sürecin 24 saat içinde tamamlanabileceğini söyledi.

ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Pakistan duyurdu: 24 saat içinde tamamlanacak

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden diplomatik temaslarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız ve büyük olasılıkla 24 saat içinde sonuç alınacak. Bunun hemen ardından teknik düzeyde görüşmeler gelecek hafta yapılacak" ifadelerini kullandı.

Açıklama, uluslararası kamuoyunda yeni bir diplomatik dönemin başlayabileceği yönünde beklentileri artırdı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(ABD-İran) Anlaşmaya barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde (anlaşmanın) nihayete erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti.

Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Pakistan duyurdu: 24 saat içinde tamamlanacak 1

"Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İran Pakistan abd
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