ChatGPT kullanıcıları dikkat! Bu 8 konuda tavsiye almaktan kaçının

ChatGPT bazen yanlış bir bilgiyi "doğru olduğuna ikna edici bir şekilde" verebiliyor. Gerçeği söylüyormuş gibi görünürken yanlı, güncelliğini yitirmiş veya tamamen yanlış cevaplar sunabiliyor. Üst düzey OpenAI yöneticileri bile ChatGPT'ye ana bilgi kaynağı olarak güvenmemek gerektiğini söylüyor ki ChatGPT'de de "ChatGPT hata yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin." uyarısına yer veriliyor.

BU KONULARDA CHATGPT'TEN TAVSİYE İSTEMEKTEN KAÇININ

Bir şiir yazmasını istediğinizde ChatGPT bunu yapabilir. Fakat mali durumunuz, sağlığınız veya ciddi bir hukuki sorun gibi önemli konular hakkında tavsiye istiyorsanız ChatGPT hatalı bilgi sunabilir. CNET'te yer alan habere göre, yapay zekânın bu alanlardaki yanlış bir cevabının ise gerçek dünyada ciddi sonuçları olabilir. O yüzden ChatGPT'den tavsiye isterken dikkatli olmak ve bazı konularda tavsiye istemekten kaçınmanız gerekir.

İşte ChatGPT'den tavsiye istemekten kaçınmanız gereken 8 konu: