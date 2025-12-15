HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT kullanıcıları dikkat! Bu 8 konuda tavsiye almaktan kaçının

ChatGPT ve benzeri yapay zekâ sohbet botları günlük hayatın bir parçası haline geldi. ChatGPT özellikle haftalık yemek hazırlığı yapmak veya tatil planı oluşturmak vb. konularda kullanıcılara yardımcı olabiliyor. Ancak ChatGPT'nin bazı şeylerde iyi olması, her şey için uygun olduğu anlamına gelmiyor. İşte ChatGPT'den tavsiye istemekten kaçınmanız gereken 8 konu...

ChatGPT kullanıcıları dikkat! Bu 8 konuda tavsiye almaktan kaçının
Enes Çırtlık

ChatGPT bazen yanlış bir bilgiyi "doğru olduğuna ikna edici bir şekilde" verebiliyor. Gerçeği söylüyormuş gibi görünürken yanlı, güncelliğini yitirmiş veya tamamen yanlış cevaplar sunabiliyor. Üst düzey OpenAI yöneticileri bile ChatGPT'ye ana bilgi kaynağı olarak güvenmemek gerektiğini söylüyor ki ChatGPT'de de "ChatGPT hata yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin." uyarısına yer veriliyor.

BU KONULARDA CHATGPT'TEN TAVSİYE İSTEMEKTEN KAÇININ

Bir şiir yazmasını istediğinizde ChatGPT bunu yapabilir. Fakat mali durumunuz, sağlığınız veya ciddi bir hukuki sorun gibi önemli konular hakkında tavsiye istiyorsanız ChatGPT hatalı bilgi sunabilir. CNET'te yer alan habere göre, yapay zekânın bu alanlardaki yanlış bir cevabının ise gerçek dünyada ciddi sonuçları olabilir. O yüzden ChatGPT'den tavsiye isterken dikkatli olmak ve bazı konularda tavsiye istemekten kaçınmanız gerekir.

ChatGPT kullanıcıları dikkat! Bu 8 konuda tavsiye almaktan kaçının 1

İşte ChatGPT'den tavsiye istemekten kaçınmanız gereken 8 konu:

    1. Fiziksel sağlık sorunlarını teşhis etme
    1. Ruh sağlığınızı gözetme
    1. Acil güvenlik kararları alma
    1. Kişiselleştirilmiş finansal planlama veya vergi planlaması alma
    1. Gizli veya düzenlemeye tabi verilerle işlem yapma
    1. Ödev yaptırma
    1. Bilgi takibi ve son dakika haberleri
    1. Vasiyetname veya yasal bağlayıcılığı olan diğer sözleşmeleri hazırlama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de 'tebliğciler' sahneye çıktı! 'Tövbe etmeye' çağırdıİzmir'de 'tebliğciler' sahneye çıktı! 'Tövbe etmeye' çağırdı
DEM Parti'den Gelecek Partisi'ne ziyaret açıklamasıDEM Parti'den Gelecek Partisi'ne ziyaret açıklaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.