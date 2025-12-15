Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
LEGO yapım seti sınırlı bir süre için Yılın Son Fırsatları'nda fırsat ürünü oldu!
LEGO yapım seti sınırlı bir süre için Yılın Son Fırsatları'nda fırsat ürünü oldu!

Sultan Oğuz
Ekranlardan uzak ve yaratıcılığı besleyen bir hobi arayanlar için LEGO yapım setleri her zaman güçlü bir alternatif. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken yetişkinler için de keyifli bir uğraşa dönüşen bu deneyim, Yılın Son Fırsatları’na özel avantajlı fiyat ile şimdi çok daha ulaşılabilir. Hem eğlenceyi hem de kaliteli zamanı bir arada sunan bu kısa süreli fırsatı değerlendirmeyi unutmayın!

Günlük koşturmacaya kısa bir mola vermek, birlikte vakit geçirirken üretmenin keyfini yaşamak hem çocuklar hem de yetişkinler için paha biçilemez. LEGO yapım setleri, ekranlardan uzaklaşıp ortak bir aktivite etrafında buluşmayı sağlarken yaratıcılığı da canlı tutma konusunda harika bir seçenek. Yılın Son Fırsatları’na özel avantajlı fiyat ile çok daha cazip olan LEGO Creator set ise ailece ya da bireysel olarak keyifle yapılabilecek harika bir alternatif!

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Orman Hayvanları: Kızıl Tilki, Baykuş ve Sincap Model Seçenekleri İçeren Yapım Seti

LEGO yapım seti sınırlı bir süre için Yılın Son Fırsatları nda fırsat ürünü oldu! 1

LEGO'nun bu yapım seti, 667 parçadan oluşan içeriğiyle kızıl tilki, baykuş ve sincap olmak üzere üç farklı hayvan modelini tekrar tekrar inşa etmeniz imkan tanıyor. Hareketli baş, bacak, kuyruk ve patiler sayesinde figürler daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlarken ağaç dalları, karla kaplı kök standı ve meşe palamudu gibi aksesuarlar da bu LEGO'yu zenginleştiriyor. LEGO Builder uygulamasıyla 3 boyutlu yapım desteği sunan set, hem eğlenceli hem öğretici yapısıyla 9 yaş ve üzeri çocuklar için ideal bir doğum günü ve yılbaşı hediyesi olduğu kadar LEGO yapmayı seven tüm genç ve yetişkinlere hitap eden bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muhteşem bir set, indirimli fiyata aldım, gerçekten çok iyi bir fiyat. Tilki, baykuş ve sincap hepsi çok sevimli tasarımlar. LEGO'dan her zamanki gibi mükemmel kalite - hediye olarak veya kendinize bir ödül olarak ideal!"
  • "Çocuğunuz ile eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorsanız tavsiye ederim. Çok eğlenceli, keyifle tamamladık."
LEGO yapım seti sınırlı bir süre için Yılın Son Fırsatları nda fırsat ürünü oldu! 2

Bu içerik 15 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

