LEGO yapım seti sınırlı bir süre için Yılın Son Fırsatları'nda fırsat ürünü oldu!

Günlük koşturmacaya kısa bir mola vermek, birlikte vakit geçirirken üretmenin keyfini yaşamak hem çocuklar hem de yetişkinler için paha biçilemez. LEGO yapım setleri, ekranlardan uzaklaşıp ortak bir aktivite etrafında buluşmayı sağlarken yaratıcılığı da canlı tutma konusunda harika bir seçenek. Yılın Son Fırsatları’na özel avantajlı fiyat ile çok daha cazip olan LEGO Creator set ise ailece ya da bireysel olarak keyifle yapılabilecek harika bir alternatif!

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Orman Hayvanları: Kızıl Tilki, Baykuş ve Sincap Model Seçenekleri İçeren Yapım Seti

LEGO'nun bu yapım seti, 667 parçadan oluşan içeriğiyle kızıl tilki, baykuş ve sincap olmak üzere üç farklı hayvan modelini tekrar tekrar inşa etmeniz imkan tanıyor. Hareketli baş, bacak, kuyruk ve patiler sayesinde figürler daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlarken ağaç dalları, karla kaplı kök standı ve meşe palamudu gibi aksesuarlar da bu LEGO'yu zenginleştiriyor. LEGO Builder uygulamasıyla 3 boyutlu yapım desteği sunan set, hem eğlenceli hem öğretici yapısıyla 9 yaş ve üzeri çocuklar için ideal bir doğum günü ve yılbaşı hediyesi olduğu kadar LEGO yapmayı seven tüm genç ve yetişkinlere hitap eden bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

"Muhteşem bir set, indirimli fiyata aldım, gerçekten çok iyi bir fiyat. Tilki, baykuş ve sincap hepsi çok sevimli tasarımlar. LEGO'dan her zamanki gibi mükemmel kalite - hediye olarak veya kendinize bir ödül olarak ideal!"

"Çocuğunuz ile eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorsanız tavsiye ederim. Çok eğlenceli, keyifle tamamladık."

