HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde’de yağma ve konut dokunulmazlığı ihlali olayında 2 tutuklama

Niğde’de meydana gelen yağma ve konut dokunulmazlığının ihlali olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Niğde’de yağma ve konut dokunulmazlığı ihlali olayında 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, 1 Aralık tarihinde bir konuttan 3 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük çalındı. Yapılan ihbarın ardından yaşanan olayın faillerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheli İ.T. ve M.N.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak yapılan aramalarda suça konu 3 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük ile 1 adet tüfek ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı öncesi Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret ettiBakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı öncesi Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret etti
Niğde merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklamaNiğde merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.