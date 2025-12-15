Niğde’de yağma ve konut dokunulmazlığı ihlali olayında 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, 1 Aralık tarihinde bir konuttan 3 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük çalındı. Yapılan ihbarın ardından yaşanan olayın faillerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheli İ.T. ve M.N.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak yapılan aramalarda suça konu 3 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.