HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı

Ankara’nın Mamak ilçesinde 10 katlı apartmanın 6’ncı katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı

Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 846. Cadde’de yer alan 10 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan anne A.S. ile oğlu M.S. ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Apartmanın davalık olduğu için iskanının alınmadığı iddia edildi
Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise binanın müteahhidinin sürekli değiştiğini ve bu nedenden dolayı iskanın alınamadığını iddia etti. Devam eden mahkeme sürecinden dolayı apartmanlarında eksiklikler olduğunu söyleyen vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

"Üç senedir soğuklarda sobayla ısınmaya çalışıyorlar"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Hatice Kaya, "Bu binanın doğal gaz tesisatı olmadığından dolayı aileler ısınabilmek için elektrikli soba yakıyor. O soba da evdeki eşyaların üzerine düşerek yangın çıkmasına neden oluyor. Bu binanın böyle bir çözülmeyen problemi var. Defalarca da müteahhit değişti. Bina davalık oldu. Mahkeme de sürekli erteleniyor. Hem müteahhitler hem binada oturanlar mağdur durumda. Yangında mahsur kalan aile üç senedir burada yaşıyor. O aile beş çocuk sahibi bir aile. Üç senedir soğuklarda sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Kendi dairelerinde oturdukları için ’en azından sobayla ısınalım’ diyorlar. Binanın sadece doğal gazı yok. Yangın da çok büyüktü. Ekipler hemen gelmemiş olsaydı can kaybı bile olabilirdi. Ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etti" dedi.

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı 1

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı 2

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı 3

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı 4

Ankara’da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan her kulaklığı "canlı tercümana" dönüştüren özellik!Google'dan her kulaklığı "canlı tercümana" dönüştüren özellik!
Bakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı öncesi Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret ettiBakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı öncesi Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.