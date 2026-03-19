iPhone'lar için yapay zeka tarayıcısı Comet yayınlandı: İşte özellikleri

Yapay zeka teknolojilerinin günlük hayatımıza entegrasyonu hız kesmeden devam ederken, akıllı telefonlarımızın en temel araçlarından biri olan internet tarayıcıları da bu dönüşümden nasibini alıyor. Bunun en somut örneklerinden biri de Perplexity'nin yapay zeka tarayıcısı Comet. Geçtiğimiz yıl çıkan ve internette gezinmeyi bir sohbet botuyla harmanlayan bu tarayıcı, rotasını şimdi de iOS yani diğer bir deyişle iPhone kullanıcılarına çevirdi.

PERPLEXITY'NİN COMET TARAYICISI IPHONE'LARA GELDİ: NELER SUNUYOR?

Engadget'te yer alan habere göre, Perplexity'nin Comet tarayıcısı artık iPhone kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Tıpkı kısa süre önce yayınlanan Android sürümü gibi, Comet iPhone uygulaması da ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Comet, yapay zeka destekli bir tarayıcı olarak öne çıkıyor. Temel olarak kullanıcının adına bazı görevleri yerine getirebilen bir sohbet botuyla birleştirilmiş bir web tarayıcısı olan sistem; bir web sayfasını özetleyebiliyor veya bir konu hakkında daha fazla bağlam için ek araştırmalar yürütebiliyor.

Uygulamanın bir diğer özelliği, Apple'ın Liquid Glass teknolojisinden tam olarak yararlanması.

HENÜZ IPAD UYGULAMASI YOK AMA...

Comet tarayıcısı şu anda iPhone'lar, Android cihazlar, Windows PC'ler ve Mac'ler için mevcut. Henüz bir iPad uygulaması olmasa da, Perplexity uygulaması Apple'ın tabletleri için kullanılabildiği için tarayıcının da aynı yolu izleyebileceği belirtiliyor. Bu durumda iOS Comet uygulaması, iPad'lere de indirilebilir ve iPadOS Comet uygulaması gibi (tam olarak bir iPad uygulaması gibi olmasa da) çalışabilir.