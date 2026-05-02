Eskişehir'de otomobil kazası: 1 yaralı

Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda M.O. idaresindeki 26 AIJ 917 plakalı otomobil ile Y.Y. 34 PLM 91 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 10 yaşındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

