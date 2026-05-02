Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü'nde 45 yaşındaki Kemal Kayış, park halindeki otomobilinin içerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Kayış'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

Beylikdüzü nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu 1

OTOMOBİL İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

Beylikdüzü nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu 2

BORCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmada başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Beylikdüzü nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu 3

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

