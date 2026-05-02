Savaş mı, barış mı? İran'dan yeni açıklama, gözler ABD'ye çevrildi

ABD ve İran arasında müzakerelerde Hürmüz Boğazı çıkmazı yaşanıyor. ABD'nin ablukası sonrası İran masadan kalmıştı. Tahran geçtiğimiz gün ABD'ye son teklifini iletmişti. Gözler ABD'nin vereceği karara çevrilmişti.

"ŞU ANDA TOP ABD'NİN SAHASINDA"

İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi. Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında.” ifadelerini kullandı.

İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.

