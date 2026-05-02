Çatlı filminin yapımcısı Seyfi Şahin yatırımlarına devam ediyor

Şahin, dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Hilton ile anlaşma sağlayarak Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde “DoubleTree by Hilton” markasıyla hayata geçirilecek rezidans ve otel projesini başlatıyor. Bölgenin turizm ve ticaret potansiyelini artırması beklenen proje, modern mimarisi ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla öne çıkacak.

Stratejik konumu sayesinde Balkanlar’ın önemli geçiş noktalarından biri olan Svilengrad’da konumlanacak proje, hem yatırımcılar hem de ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyor. Seyfi Şahin’in bu hamlesi, yurt dışı yatırımlarını genişletme vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni proje ile birlikte Şahin’in, global ölçekte büyüme stratejisini sürdürerek farklı sektörlerdeki yatırımlarını çeşitlendirmeye devam edeceği belirtiliyor.