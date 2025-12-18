HABER

Kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı

Eskişehir’de kadınlar arasında çıkan kavga ve çevredeki vatandaşların tarafları ayırmak yerine film gibi seyrettiği olay anı, güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı

Olay, dün akşam saat 17.15’te İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ile Konuk Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, bir kadının yolun karşısına geçerken kendisine korna çalan otomobilin sürücüsüne tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda araçtan inen 2 kadın şahsın, yaya olan kadına fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Darp mağduru kadının polis ekiplerine ihbarda bulunduğu belirtilirken, bahse konu aracın olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
kavga
