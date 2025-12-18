Oyunculara kötü haber: 'Nvidia, RTX 50 üretimini %40'a kadar azaltmayı planlıyor'

Videocardz'ın haberine göre, Asya merkezli tedarik zinciri kaynaklarından gelen raporlar, NVIDIA'nın 2026'nın ilk altı ayında GeForce RTX 50 serisi GPU üretimini kısabileceğini iddia ediyor.

RTX 50 SERİSİNİN ÜRETİMİ YÜZDE 40 AZALTILABİLİR

Board Channels'a göre ise, 2026'nın ilk yarısındaki genel arz, 2025'in aynı dönemine kıyasla kabaca %30-40 oranında düşebilir. Ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtelim.

Techpowerup'un haberine göre rapor, sorunun tamamen yalnızca GPU VRAM'i ile ilgili olmadığına; aynı zamanda GDDR6, GDDR7 ve anakartla ilgili DDR5/DDR4 bellekler de dahil olmak üzere diğer bellek bileşenlerindeki tedarik sıkışıklığına işaret ediyor.

Benchlife ise, bir azalma yüzdesi belirtmese de söylentinin bazı kısımlarını destekliyor gibi görünüyor. Bunun yerine, Blackwell RTX 50 serisindeki GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7 etkilenmesi muhtemel ilk modeller olacağını (En erken tedarik ayarlamalarına maruz kalacak modeller) bildiriyor.

Hem Board Channels hem de Benchlife uzun ve güvenilir bir geçmişe sahip olsalar da, raporlar bölgesel kaynaklara dayanıyor ve küresel tedarik koşullarını yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için NVIDIA'nın veya ortaklarının açıklama yapmasını beklememiz gerekecek.

Ancak sadece 1 ay önce Kore ve Tayvanlı yayınlardan gelen raporların, AMD ve NVIDIA'nın halihazırda GPU üretim kesintilerini değerlendirdiğini, ASUS ve diğer satıcıların ise bellek kıtlığı nedeniyle anakart planlarını yavaşlattığını belirttiğini hatırlatmakta fayda var.

Sonuç olarak bu, NVIDIA tarafından bölgesel bir hamleden ziyade daha geniş, küresel bir üretim ayarlaması olabilir.