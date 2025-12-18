HABER

Bahçeli'den DEM Parti'nin 'Öcalan' mitingiyle ilgili açıklama: "Hiçbir mahsurlu yanı yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için düzenlemeyi planladığı mitinge yönelik açıklamada bulundu. Bahçeli, "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" dedi. Bahçeli ayrıca, Öcalan'ın cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığını da aktardı.

Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir.

"BÜYÜTÜLECEK MESELE YAPILACAK BİR HUSUS DEĞİLDİR"

CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir.

"MİTİNGİN MAHSURLU YANI YOKTUR"

Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum.

"CEZAEVİNDEN ÇIKMA VE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMA TALEBİNİN BULUNMADIĞI ORTADADIR"

Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır.

"SEKTEYE UĞRATMASA BİLE YAVAŞLATACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUM"

Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının “Terörsüz Türkiye” hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.

4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum"

