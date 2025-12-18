Yapay zekanın 'App Store'u: OpenAI, ChatGPT uygulama mağazasını erişime açtı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, halihazırda mevcut olan tüm araçlara göz atmak için bir Uygulama Dizini duyurdu. Şirket, geliştiricilerin ChatGPT'nin kullanıcı arayüzü içinde çalışan yeni etkileşimli deneyimler oluşturması için SDK'sını (Yazılım Geliştirme Kiti) da kullanıma sundu.

"BAĞLAYICILAR" GİTTİ, "UYGULAMALAR" GELDİ

Bir diğer değişiklik de OpenAI'ın, kullanıcıların diğer hizmetlerden (Google Drive veya Dropbox gibi) veri çekmesine yardımcı olan "bağlayıcıları" (connectors) yeniden adlandırması ve artık bunları da "uygulama" olarak sınıflandırması.

Ayrıca uygulamalar (etkinleştirilmişse) Hafıza'dan bilgi kullanabilecek ve Ücretsiz, Plus, Go ve Pro ChatGPT kullanıcıları, eğer "modeli herkes için iyileştir" seçeneğini etkinleştirdiyse, OpenAI bu bilgileri modellerini eğitmek için kullanabilecek.

Uygulama mağazasında halihazırda ChatGPT için Spotify uygulaması, Apple Music uygulaması, Canvar uygulaması gibi uygulamalar yer alıyor.