Bakan Fidan'dan SDG'ye net çağrı: "Sabrın tükenmekte olduğunu anlamalıdır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World canlı yayınına katıldı. Bakan Fidan burada küresel ve bölgesel konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

SDG'YE NET MESAJ: "GECİKMEDEN MUTABAKATA UYMALI"

YPG terör örgütünün kolu olan SDG'ye karşı net bir mesaj veren Bakan Fidan, askeri harekete geçmek istemediklerini vurguladı ve "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI OLDUĞU SÜRECE DEAŞ TEHDİDİYE BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

Bakan Fidan, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi ve Şam yönetiminin güçlenmesiyle birlikte bölgesel iş birliğinin sağlandığını belirterek, "Bir iş birliği mekanizması olduğu sürece DEAŞ tehdidiyle başa çıkabiliriz" dedi. Son 40 yıldır terörle mücadelede kapsamlı deneyim sahibi olunduğunu ifade eden Fidan, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleriyle yürüttüğü çalışmaların bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı da önemli bir altyapı oluşturduğunu aktardı.

ABD ve diğer bölge ülkeleriyle DEAŞ'a karşı ortak gündem yürüttüklerini de aktaran Fidan, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Gazze ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fidan, "Son iki yıldır Gazze’de yaşanan dehşeti, insanlık trajedisini gördük. Bu nedenle ateşkesin sağlanması için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl New York’ta ABD Başkanı ile yaptığı görüşmenin ateşkes yolunda bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Fidan, "Başkan Trump, bunun çok ciddi bir mesele olduğunu fark etti. ABD, bölge ülkeleriyle birlikte bir şeyler yapmalıydı. Şu anda ateşkes var, ancak sürekli ihlal ediliyor. Bu, bizim için hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkes ilanının ardından 400'e yakın Filistinlinin katledildiğini, buna rağmen Filistinlilerin ateşkese riayet etmeye devam ettiğini aktaran Fidan, insani yardımın hala yetersiz olduğunu söyledi.

Bakan Fidan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Şu anda kamuoyuna yansımayan bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün oluşturulması, günlük işlerin yürütülmesi ve yürütme komitesi etrafında ilerliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bazı sonuçları göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye olarak bu görüşmeleri yakından takip ediyor ve katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız. Sahada neyin gerekli olduğunu görmek bizim için öncelik. İnsanlık ve insani değerler lehine bir katkı sunulacaksa Türkiye bunu yapmaya hazırdır"