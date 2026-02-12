Kurtuluş destanının 106’ıncı yılında Kahramanmaraş tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ıncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Trabzon Caddesi’nde düzenlenen programa şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli birlik ve beraberlik ruhunu perçinleyen kutlama programı Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Selamlama turunun ardından protokol, tören alanındaki yerini aldı.

Törende, Kahramanmaraş’ın şanlı mücadelesinin simgesi olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Başkan Görgel tarafından Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi.

Bu tarihi ve anlamlı an, alanı dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir dinletisi ve "Hür Yaşadım, Hür Yaşarım" adlı kısa film gösterimi izleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Şubat Kurtuluş Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı da törende okundu.

"BU TOPRAKLARIN HER KARIŞINDA MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK AŞKI VARDIR"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın 106 yıl önce inançla ayağa kalkarak tarihe geçen bir direniş sergilediğini vurguladı. Başkan Görgel, "106 yıl önce bu topraklarda bir şehir ayağa kalktı. Korkunun değil imanın, esaretin değil hürriyetin safında yer aldı. İşgalin gölgesi Maraş’ın üzerine çöktüğünde, bu aziz şehir geleceğini başkalarının merhametine bırakmadı; yüreğindeki imanla kendi destanını yazmaya karar verdi. O destan, 22 gün 22 gece süren bir direnişin, her sokağa yayılan bir mücadelenin ve asla boyun eğmeyen bir iradenin adı oldu. Bugün mahallelerde çalan davullar, coşkuyla yürüyen çeteler, nesilden nesile aktarılan hatıralar; kurtuluşun yaşayan bir miras olduğunu haykırmaya devam ediyor. Kahramanmaraş, tarih boyunca olduğu gibi bugün de inancıyla, dirayetiyle ve birlik ruhuyla yoluna devam ediyor. Ecdadımızın yazdığı destanı anlamak; geçmişi anmakla kalmayıp geleceğe aynı kararlılıkla yürümek demektir. Bu toprakların her karışında şehitlerin hatırası, gazilerin duası ve milletimizin bağımsızlık aşkı vardır. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mızın 106. yılını kutluyor, kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve deprem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanmaraş’ın kahramanları; ilelebet hür yaşadı, hür yaşayacak" dedi.

"BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECANLA İDRAK EDİYORUZ"

Vali Mükerrem Ünlüer ise 12 Şubat’ın bir şehrin inançla yazdığı bağımsızlık destanı olduğunu ifade etti. Vali Ünlüer, "Bugün, Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ıncı yıl dönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. 12 Şubat; ‘Hür yaşadım, hür yaşarım’ diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adıdır. 12 Şubat 1920’de yokluklar içinde var olmayı başaran, vatanını namusu bilen bir halkın teslimiyeti asla kabul etmeyen duruşunu tarihe kazıdığı gündür. Maraş’ta yakılan bağımsızlık ateşi, yalnızca bu aziz şehrin değil, hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin geleceğini aydınlatmıştır. Bu mücadele, silahın değil imanın, gücün değil kararlılığın zaferidir" diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı’nın konseri, Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nca sahnelenen "12 Şubat Kurtuluş Destanı" temalı tiyatro gösterisi ve Garnizon Komutanlığı zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Kutlamalar, geleneksel geçit töreniyle sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır