Edirne’de yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne’de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.Edirne’de hafif şekilde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağmur zor anlar yaşattı.

Edirne’de hafif şekilde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağmur zor anlar yaşattı. Vatandaşlar şemsiyelere sığınırken, bazı cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında korunmaya çalıştı.
Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda oluşan çukurlar nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlar ise çamurların sıçraması nedeniyle zor durumda kaldı.

Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü kentte yağışın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne’de yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü 1

Edirne’de yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü 2

Edirne’de yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

