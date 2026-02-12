HABER

Sakarya merkezli müstehcenlik operasyonunda 13 tutuklama

Sakarya merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen görüntüleri para karşılığı satın aldıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Sosyal medya platformları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri para karşılığında satın alan şahısları takibe alan ekipler, dijital materyal incelemelerinde suç unsurları tespit edilen 23 şüpheliyi belirledi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 Şubat tarihinde Sakarya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, suçun niteliği ve dijital deliller doğrultusunda 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

