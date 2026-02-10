Hediye dediğin ömürlük olur! Sevgilinize alabileceğiniz Stanley termoslar

Her yıl alınan klasik hediyelerden sıkıldıysanız ve bu sefer sevgilinizin çok işine yarayacak bir şey seçmek istiyorsanız sizi buraya alalım! Herkese hitap eden tasarımlarının yanında ömür boyu garantisiyle de güven veren Stanley, sevgilinizin yıllarca elinden düşüremeyeceği bir hediyeye dönüşecek. Biz de modası hiç geçmeyen ve düşse de kırılmayan en popüler Stanley modellerini sizin için bir araya getirdik. Sevgiliniz için en uygun olanı seçerek 14 Şubat'ta onu hem şaşırtın hem de sevindirin.

1. Stanley IceFlow Flip Straw 2.0 | 1,06 L

Sevgiliniz gün boyu hareket halindeyse Stanley’nin yeni AeroLight™ teknolojisi sayesinde klasik çelik şişelerden tam %33 daha hafif olan bu matara tam ona göre! İçecekleri tam 15 saat soğuk, 3 güne kadar da buz gibi tutan termos bardak, katlanabilir taşıma sapıyla spor salonundan ofise kadar her yere kolayca taşınıyor. Üstelik Flip Straw 2.0 kapağının sızdırmaz yapısıyla çantaya da gönül rahatlığıyla atılabilir.

2. Stanley AeroLight™ Transit Mug | 0.47L

AeroLight™ teknolojisi sayesinde bu Stanley mug, bildiğiniz çelik termoslardan tam %33 daha hafif. Ama hafif olması sizi yanıltmasın çünkü performansından hiç ödün vermiyor. Kahveyi 6 saat sıcak, suyu ise 8 saat soğuk, 30 saat buzlu tutabilen termosun en güzel yanı ise kapağının kilitlenebilir ve %100 sızdırmaz olması, yani sevgiliniz bunu çantasına gönül rahatlığıyla atıp işe, okula veya yürüyüşe gidebilir.

3. Stanley Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler | 1.18L

Eğer sevgiliniz elinden su şişesini düşürmeyen biriyse Stanley Quencher onun yeni favorisi olacak. Tasarımı o kadar kullanışlı ki büyük bir termos olmasına rağmen alt kısmı dar olduğu için araba bardaklıklarına sorunsuzca oturuyor. FlowState™ kapağı sayesinde pipetli ya da pipetsiz kullanabilir, suyunu tam 9 saat soğuk, buz takviyesiyle ise 40 saat buz gibi içebilir. Ayrıca ergonomik sap yapısıyla taşıması da çok rahat!

4. Stanley Adventure Pre-Party Shot Glass + Flask Set

Macerayı seven bir ikiliyseniz Sevgililer Günü'nün en eğlenceli hediyesi bu set olabilir. Parkta film izlerken, kamp ateşinin başında ya da bir festivalin ortasında… Kırılma derdi olmayan 4 adet paslanmaz çelik shot bardağı ve şık matarasından oluşan bu set, kompakt tasarımıyla en küçük çantaya bile sığıyor. Paslanmaz çelik taşıma çantası bardakları derli toplu tuttuğu için size sadece anın tadını çıkarmak kalıyor.

5. Stanley The IceFlow™ Flip Straw Tumbler | 0,89 L

Sürekli "Su içmeyi unutuyorum." diyen bir sevgiliniz varsa bu Stanley tumbler onun yeni favorisi olacak. 12 saat soğuk, 2 gün buzlu tutma performansının yanında yerleşik pipeti sayesinde kapağı aç-kapa zahmetine girmeden tek bir hareketle su içilebiliyor. Üstelik, araç içi bardaklıklardan spor salonundaki bisikletlere kadar her yere uyum sağlayan The IceFlow™ Flip Straw Tumbler, bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de dert olmuyor.

6. Stanley All Day Slim Bottle | 0.6L

Şık ve işlevsel tasarımıyla All Day Slim, sevgilinizin gün boyu en iyi yol arkadaşı olacak. %90 geri dönüştürülmüş çeliğiyle çevre dostu bir seçenek sunan şişe iki aşamalı kapak tasarımıyla fark yaratıyor: Üst kapaktan içeceği yudumlarken orta kısmından açarak içine kolayca buz eklenebilir veya derinlemesine temizleme yapılabilir. Çift katmanlı izolasyonu sayesinde içecekleri 4 saat soğuk, 11 saat buzlu tutan Stanley All Day Slim Bottle,aynı zamanda araç bardak tutucularına tam uyuyor.

Bu içerik 10 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.