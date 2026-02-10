HABER

Bu köyde cenazede pide dağıtımı oy birliğiyle yasaklandı

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan köyünde yıllardır süregelen bir gelenek değişti. Köy muhtarlığı ve Ümitalan Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin aldığı ortak kararla, cenaze sonrası pide dağıtımı uygulaması kaldırıldı.

Kestel'in Ümitalan köyünde, cenaze sonrası yapılan pide dağıtımı uygulaması köy muhtarlığı ve derneği kararıyla kaldırıldı.

OY BİRLİĞİ İLE YASAKLANDI

Ümitalan Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Kaya, köylülerle yapılan istişareler sonucunda, bu uygulamanın cenaze sahiplerini maddi ve manevi açıdan zor durumda bıraktığı gerekçesiyle oy birliği ile yasaklandığını açıkladı.

"İKRAM ETME TELAŞI İÇİNE GİRİYORDU"

Muhtar Şerafettin Fındık, Ümitalan Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Kaya ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cenaze sahipleri büyük bir üzüntü yaşarken, bir de pide yaptırma ve ikram etme telaşı içine giriyordu. Bu durum aileleri gerçekten zor durumda bırakıyordu. Ayrıca dinen de çok uygun olmayan bu uygulama bugünden itibaren kaldırılmıştır."

Alınan kararın köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı, uygulamanın bundan sonraki tüm cenazelerde geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
cenaze pide
