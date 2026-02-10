İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanlarının yazışmaları ortaya çıktı! Tayland'da yalan makinesi detayı

İstanbul'daki MOSSAD casuslarına yönelik operasyon dikkat çekmişti. İki kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı operasyon bir anda gündem yaratırken, savcılığın sevk yazısında ise yeni detaylar ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İsrail İstihbarat Servisi'ne çalıştıklarını tespit ederken, tutuklanan Derya ve Kerimoğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısı kamuoyuna yansıdı.

İLK TEMAS 'TİCARET' KILIFIYLA OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu yazıda, kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şüpheli Mehmet Budak Derya'nın kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu "Ali Ahmed Yassın" kod adlı kişinin ticaret yapma teklifiyle 20 Eylül 2012'de telefonla irtibat sağladığı belirtildi. Derya'nın aynı yıl 25 Eylül'de kendi ofisinde Yassın ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, bu kişinin daveti kapsamında 9 Ocak 2013'te İtalya Roma'da "Luis", "Jesus-Jose" ve "Dr.Roberto-Ricardo" kod adlı 3 İsrail İstihbaratı mensubu ile ticari konularda görüşme yaptığı, burada tanıştırıldığı C.C. ile ilişki tesis ederek birlikte mermer ticareti yapmaya başladığı kaydedildi.

Mehmet Budak Derya

MOSSAD İLE TEMAS 13 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Buradaki görüşmede İsrail istihbarat elemanı "Luis" kod adlı kişiden aldığı tavsiye doğrultusunda, Derya'nın Şubat 2013'te Lübnan'a seyahat ettiği, Yassın'ı referans göstererek Veysel Kerimoğlu ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Lübnan'da bir araya gelemediği, Kerimoğlu'nun 31 Mart 2013'te Lübnan'dan Türkiye'ye geldiği, ilk teması 1 Nisan 2013'te sağladığı, akabinde ise İsrail İstihbaratı elemanını bu görüşmeden haberdar ettiği belirtildi.

GİZLİ HABERLEŞME İLE MOSSAD'A AKTARDILAR

Derya'ya gizli haberleşme sistemi amacıyla bir mikro SD kart, dönüştürücü aparat, dizüstü bilgisayar ve S. E. marka cep telefonunun verildiği aktarılan yazıda, söz konusu gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Veysel Kerimoğlu

TAYLAND'DA YALAN MAKİNASI TESTİ

Yazıda, Derya'nın 2015, 2016, 2017 ve 2020'de İsrail İstihbarat elemanı Dennis ile Yunanistan, Slovakya, Avusturya, İtalya'da 5 kez bir araya geldiği, Tayland'da 2016 da yaptığı bir görüşmesinde ise yalan makinası uygulamasına tabi tutulduğu anlatıldı.

MERMER TİCARETİ MASKESİYLE GAZZE'YE GİRİŞ PLANI YAPTILAR

Derya'nın süreç içerisinde Veysel Keirmoğlu vesilesiyle tanıştığı İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistinli aktivistler ile ticari-sosyal ilişkiler tesis ettiği ifade edilen yazıda, anılanlar hakkında edindiği bilgileri İsrail İstihbarat Servisi mensupları ile paylaştığı, Mart-Eylül 2016 dönemi içerisinde mermer ticareti maskesiyle Gazze'ye giriş izni almaya çalıştığı, bölgede depo temin etme arayışına girdiği ve Filistinli bir iş adamı vesilesiyle bulduğu depoların görüntülerini muhataplarına ilettiği kaydedildi. Diğer taraftan Veysel Kerimoğlu'nun dron parçası ticareti-sevkiyatı yapma teklifini muhataplarına aktararak ilk numunenin İsrail istihbaratı tarafından gönderilmesini sağladığı, Kerimoğlu'nun Roberto isimli kişiyle, 2018'de 7 kez Avusturya, İtalya ve Yunanistan'da bir araya geldiği vurgulandı.

KARŞILIĞINDA 60 BİN AVRO ÖDEME ALDI

Kerimoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar karşılığında İsrail İstihbaratından yaklaşık 60 bin avro ödeme aldığı, çeşitli haberleşme sistemleri kullandığı, Lübnan ile birlikte Türkiye'den de 5'er adet olmak üzere iki kez toplamda 10 adet internet modem cihazı satın alarak cihaz seri numarası, MAC adresi, şifre, marka/model ve üretim bilgilerinin yer aldığı etiket kısımlarının fotoğraflarını muhataplarına gönderdiği kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERİN BİLGİLERİNİ VERDİLER

Kerimoğlu'nun, Derya ile mermer ticareti yaptığı süreç içerisinde Yassın'ı İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistin uyruklu şahıslar ile tanıştırdığı, ikamet adresleri ve aile bireyleri hakkında bilgiler verdiği kaydedilen yazıda, mermer ticareti kapsamında Derya ile Malezya, Endonezya ve İran'a seyahat gerçekleştirdiği, dron parçası ticareti-sevkiyatı yapma fikrini Derya'ya anlattığı, Derya'nın da bu fikri İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına ilettiği belirtildi. Öte yandan, Hong Kong'tan temin edilen dron parçalarının satılmasını planladığı Mohamed Zouari adlı mühendisin 2016 Kasım ayı içerisinde İsrail İstihbarat Servisi tarafından Tunus'ta suikaste uğradığı ortaya çıktı.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Derya'nın dijital materyallerinden çıkan görüşme içeriklerinde, "İsraile uçuşun bugün mü?", "Gelme, içeri giremezsin diyorlar :)", "Bu belge Gazze hükümetinin yetkileriyle ilgili olup İsrail tarafını ilgilendirmemektedir.", "Kore'den herhangi bir haber var mı?", "İsrail onu öldürdü.", "Suriye'de mi yoksa Gazze'de mi?", Tunus'ta", "Onu takip ettiler." gibi yazışma içerikleri ile Türkiye'de öldürülen Rusya Büyükelçisi ile ilgili yazışma içeriklerinin bulunduğuna dikkati çekildi.

Yazıda, Kerimoğlu'nun da telefonunda 14 farklı sim kart kullanım kaydı olduğu, T.D.T. Ltd. Şti. tarafından İsrail'e gönderilen Mermer ile ilgili nakliye bilgilerinin yer aldığı belgenin bulunduğu, fotoğraflarında 4 kişinin İsrail'e ait pasaportlarının fotoğrafının bulunduğu bilgisi yer aldı.