Müge Anlı'da ortaya çıkan dehşet evi: 'Bizi kurtarın' feryadı! Bir deri bir kemik halde...

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 74 yaşındaki Ünzile Mangaz’ın yaşadığı evdeki dehşet olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. İki kız annesi yaşlı kadının, "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" feryatları sonrası komşular Müge Anlı'ya ihbarda bulundu. İhbarla harekete geçen ekipler, Mangaz’ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiğini öğrendi. Bu kez, bir deri bir kemik halde olan ve vücudunda çok sayıda darp izin bulunan genç kadın için ekipler harekete geçti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan dehşet evi: 'Bizi kurtarın' feryadı! Bir deri bir kemik halde...

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olayı komşular gün yüzüne çıkardı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde yaşanan insanlık dramını ortaya çıkardı. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 74 yaşındaki Ünzile Mangaz ve iki kızının yaşadığı evde, uzun süredir ağır ihmal ve şiddet yaşanıyordu.

"BİZİ KURTARIN"

Yaklaşık beş yıldır aynı binada oturan mahalle sakinleri, Ünzile Mangaz hayattayken sık sık yardım çığlıkları duyduklarını belirterek durumu programın ihbar hattına bildirdi. Komşuların anlatımına göre Mangaz, büyük kızının yatağa bağımlı olan küçük kızına şiddet uyguladığını söyleyerek defalarca "Bizi kurtarın, kızımı dövüyor" diye bağırıyordu.

Müge Anlı da ortaya çıkan dehşet evi: Bizi kurtarın feryadı! Bir deri bir kemik halde... 1

BAKIMSIZLIK NEDENİYLE VEFAT ETMİŞ

Mahalleli, Ünzile Mangaz'ın vefatının ardından bu çığlıkların tamamen kesildiğini, durumdan şüphelenerek yetkililere başvurduklarını ifade etti. Olay sonrası eve gelen polis ekipleri, Mangaz'ın cansız bedenini buldu. Cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Komşular, yaşlı kadının bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti.

Müge Anlı da ortaya çıkan dehşet evi: Bizi kurtarın feryadı! Bir deri bir kemik halde... 2

Evde yapılan incelemelerde ise asıl çarpıcı tablo, yaşlı kadının hasta kızın durumu oldu. Bazı komşular, eve girdiklerinde camları kararmış, neredeyse eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını anlattı. Yatak dahi bulunmayan evde genç kadının, bir divan üzerinde çırılçıplak halde yattığı belirtildi.

APARTMANI SARAN KÖTÜ KOKU İDDİASI

Bir deri bir kemik halde bulunan genç kadının vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu ifade edildi. Apartman sakinleri ayrıca evden yayılan ağır kokunun tüm binayı sardığını, çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Müge Anlı da ortaya çıkan dehşet evi: Bizi kurtarın feryadı! Bir deri bir kemik halde... 3

İddiaların odağındaki büyük kız Suna Mangaz ise Müge Anlı ekibine sert tepki gösterdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Suna Mangaz, muhabirin sorularına "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda"sözleriyle karşılık verdi.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Yayında aktarılan iddialar ve ortaya çıkan görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti.

Müge Anlı da ortaya çıkan dehşet evi: Bizi kurtarın feryadı! Bir deri bir kemik halde... 4

Ekipler tarafından evden çıkarılan genç kadın, bitkin ve yaralı halde sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kadının vücudunda darp izleri ve ciddi derecede zayıflık tespit edildi.

