Tekirdağ'da otomobil bahçe duvarına çarptı

Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil geri hareket ederek bahçe duvarına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi mevkiinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki otomobil iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Geri hareket eden otomobil, bir evin bahçesini çevreleyen tahta duvara çarptı. Kaza sonrası sürücünün direksiyon başında hareket edememesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücü ve yolcu durumunu kontrol etti. Sürücü Y.Y. bir anlık rahatsızlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve bahçe duvarında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

