Mutfakta vakit geçirmeyi seven sevgiliniz için 10 hediye önerisi

Sevgililer Günü hediyesini son ana bırakanlara müjde! İster profesyonel bir şef edasıyla hareket eden ister pratik çözümlerle hızlıca harikalar yaratan biri olsun; sevgilinizin mutfaktaki her anına konfor katacak o özel parçayı seçmek için hala geç değil. İndirimli fırsatlardan ikonik ürünlere uzanan bu rehberle, onun işini kolaylaştıracak ve yüzünü güldürecek hediyeyi hemen bulabilirsiniz. İşte detaylar!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Mutfak indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi [Enerji Sınıfı A]

Sabahları ayılmak için o mis gibi kahve kokusuna ihtiyaç duyan bir sevgiliniz varsa Nespresso’nun bu modeli, 19 bar basınç sistemiyle dışarıda içilen o kaliteli Espresso ve Lungo lezzetini mutfağına getirecek. Su haznesinin kolayca çıkması ve 6 kapsüllük haznesiyle kullanımı o kadar pratik ki sevgiliniz mutfakta her an bir barista edasıyla dolaşacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kahve bağımlısı olarak tüm makineleri kullandım. Tam otomatik espresso makinesinden filtre kahve makineleri kapsül kahve makineleri olsun hepsini deneyimledim. Bu cihazı alma sebebim çok pratik ve temizlik derdi olmaması. Ayrıca hiç yer kaplamıyor ve çok lezzetli kahveler deneyimlemenizi sağlıyor.”

“Çok şık, zarif bir makine. Temizlemesi kolay, bakım gerektirmiyor. Hediye kahvelerle denedim, hazırlama süresi ve kahveden memnun kaldım. Burada önemli olan kahve zaten, ilerleyen zamanlarda farklı kahveleri denemeyi düşünüyorum.”

2. Arzum Shake'n Take Smoothie Blender

Güne taze bir smoothie ile başlamayı veya spordan sonra protein shake hazırlamayı seven sevgiliniz için Arzum blender gerçek bir oyun değiştirici. 300 W gücüyle buzu bile saniyeler içinde kırıyor, yanında gelen BPA içermeyen iki farklı boy şişesi sayesinde içeceğini hazırlayıp, özel içme kapağını takıp hemen evden çıkabilir. Kaydırmaz halkası ve taşıma kulbuyla ister işe ister spora giderken en pratik eşlikçisi olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pratik ve kullanışlı. Motor gücü bu boyut için yeterli, bıçak tasarımı sıkımı homojen şekilde yapmaya yarıyor.”

“Arzum Shake’n Take’i uzun yıllardır kullanıyoruz. Zaman zaman içine yanlışlıkla su kaçırmamıza rağmen hiçbir arıza yaşamadık, motoru hala sorunsuz çalışıyor. Dayanıklılığı gerçekten etkileyici.”

3. Sinbo 5'i 1 Arada Otomatik Sebze Doğrayıcı ve Dilimleyici

Mutfakta vakit geçirmeyi sevip de sebze doğramaktan yorulanlar için hayat kurtaran bir öneri! Sinbo’nun bu 5’i 1 arada cihazı; doğrama, dilimleme ve öğütme işlerini tek başına hallediyor. Güçlü motoru ve paslanmaz çelik bıçaklarıyla kesme tahtasıyla uğraşmadan malzemeler doğrudan tabağa veya tencereye dilimlenebiliyor. Üstelik tüm başlıkların cihaz üzerinde saklanabilmesi sayesinde mutfakta dağınıklığa da son veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürünü aldıktan sonra mutfakta geçirdiğim zaman hem kısaldı hem de çok daha keyifli hale geldi. Doğrama, rendeleme, dilimleme… hepsini tek tuşla yapıyor. Parçaları kolayca çıkıyor ve yıkaması gerçekten pratik. Motor gücü yeterli, takılma ya da zorlanma yaşamadım.”

“Çok güzel ve pratik bir ürün. Kolayca doğrayıp rendeleyebiliyorsunuz. Artık salata meze yapmak külfet değil. Bayıldım.”

4. ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti

Özel vakum pompası sayesinde yiyeceklerin havasını saniyeler içinde alarak tam 5 kat daha uzun süre taze kalmalarını sağlayan Zwilling Fresh & Save, İçindeki cam kutular ve dondurucuya uygun torbalarıyla hem düzen sağlıyor hem de gıda israfının önüne geçiyor. Hatta marine işlerinde veya profesyonel pişirme yöntemlerinde (Sous-vide) bile kullanılabiliyor. Mutfağına değer veren biri için daha modern ve akıllıca bir hediye düşünemiyoruz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pahalı bir ürün ama gerçekten çok iyi. Yemek yapıyorum tazeyken içine koyuyorum ve 1 hafta sonra bile aynı tazelikte tüketebiliyorum. Kesinlikle alın derım özellıkle benim gibi tek başınıza ve çalışan bir anneyseniz çok işe yarıyor.”

“Yemeklerimi daha uzun süre taze tuttuğu için memnunum. Özellikle peynirlerin uzun süreli buzdolabında tutulması için ideal.”

5. Pirge Ecco Şef Bıçak Seti 2 Parça

Mutfakta profesyonelliğe adım atmak isteyen sevgiliniz için keskin bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Yüksek karbonlu paslanmaz çelikten üretilen bu Pirge seti, bir şefin en temel ihtiyaçları olan sebze ve şef bıçağını bir araya getiriyor. Özel ısıl işlemden geçmiş ve iki kez bilenmiş bu bıçaklar, ergonomik ve hafif yapısı sayesinde mutfaktaki işleri o kadar hızlandıracak ki sevgilinizin eli hiç yorulmayacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sürekli duyuyordum aldım. Gerçekten ben bıçak keskinliğinin mutfakta bu kadar hayat kolaylaştırıcı olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Bugüne kadar bıçak kullandığımı sanıyordum meğer hiç bıçak kullanmamışım. Jiletten bile daha keskin bıçaklar.”

6. BRITA Marella XL 3x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi (3,5 l)

Mutfakta her an taze, saf ve yumuşak içimli suyun elimizin altında olması paha biçilemez. Sürekli damacana sipariş etmeyi ve ağır paketler taşımaya son veren BRITA sürahi de tek bir filtreyle tam 150 litre suyu arıtarak kahvenin ve çayın aromasını bozan kireci, kloru ve mikropartikülleri saniyeler içinde temizliyor. Üstelik akıllı göstergesi sayesinde filtrenin ne zaman değişeceğini düşünmeye de gerek kalmıyor; sürahi haber veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce de kullandığım ürün. Özellikle kireç filtrelemesi çok iyi. Çeşme suyunu yemek ve çay yapımında kullanmak için aldım.”

“İstanbul musluk suyu kullandığım çaydanlığımdan hilafsız her akşam yoğun kireç temizliyordum. Bu ürünü aldıktan sonra 1 aydır çaydanlığımın tabanında dirhem kireç yok. Bu kadar iyi olacağını ben de beklemiyordum.”

7. Instant Pot Hızlı Pilav Pişirici ve Buharlı Pişirici (5 l)

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren ama mutfakta saatlerini harcamak istemeyen biri için Instant Pot, akıllı karbonhidrat teknolojisi sayesinde pirincin lezzetinden ödün vermeden karbonhidrat oranını %40'a kadar düşürebiliyor. Sadece pirinç değil; sebzeleri buharda pişirmekten ağır ateşte pişen güveçlere kadar her şeyi tek tuşla hallediyor. 5 litrelik dev kapasitesiyle kalabalık sofralar kurmayı kolaylaştırırken yapışmaz tenceresinin bulaşık makinesine girmesiyle temizlik derdini de ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir ürün, bugün kullandım çok memnunum, lezzetli yemekler yapmak hiç zor değil, sitesi ve uygulaması ile ilginç tarifleri bulabiliyorsunuz. Kullanım sonrası kendi tarif ve kolaylıkları bulmak çok kolay.”

“1 senedir kullanıyorum çok memnunum. Pilav ölçüsü tuttu tutmadı derdi yok. Her zaman aynı kalitede pilav sunuyor memnunum.”

8. Kütahya Porselen Açelya 18 Parça 6 Kişilik Yemek Seti

Klasik beyaz porselenin zarafetini taşıyan Kütahya Porselen Açelya seti, sevgilinizin hazırladığı o harika yemekler için mutfaktaki emeği taçlandıran dokunuş olacak. 6 kişilik bu set; servis tabağından çukur tabağa kadar tam teşekküllü bir sofra deneyimi sunuyor. En güzel yanı ise dekorsuz, saf tasarımı sayesinde modasının hiç geçmemesi ve yıllarca makinede yıkansa bile ilk günkü parlaklığını koruması.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tabakların porseleni çok güzel, kullanışlı tavsiye ederim.”

“Çok beğendim, anneme hediye aldım, sağlam geldi. Tedirgin sipariş etmiştim ama çok güzel paketlenmişti. Tekrar sipariş edeceğim.”

9. Lava Metal Oval 29 cm Döküm Tencere (4,67 l)

Mutfakta usta işi lezzetler peşinde koşan bir sevgiliniz varsa Lava döküm tencere onun yeni favorisi olacak. Oval formu sayesinde içine koca bir tavuğu veya uzun sebzeleri rahatça sığdırabiliyor. Döküm demirin ısıyı eşit dağıtma özelliği, yahnilerin mangal tadında, sebzelerin ise köz lezzetinde pişmesini sağlıyor. İster ocakta başlasın ister fırında devam etsin, hatta doğrudan ateş üstünde kullansın; bu tencereyle pişen her yemek bir ziyafete dönüşecek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel ve kaliteli. Eşim çok memnun, sağlam ve dayanıklı.”

“Yemekler dökümle cidden daha iyi oluyor.”

10. Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt EU

Mutfakta yemek kokularının karışmasını veya kızartma sonrası o ağır havayı kimse sevmez. Xiaomi’nin bu akıllı hava temizleyicisi de kompakt boyuna rağmen tozdan polene, evcil hayvan tüyünden yemek kokularına kadar her şeyi %99,97 oranında filtreliyor. Uyku modunda bir fısıltı kadar sessiz çalışan bu cihazı sevgiliniz telefonundan veya sesli komutla yönetebilir. Mutfağın havasını saniyeler içinde değiştiren bu hediye, ona daha ferah bir çalışma ortamı sunacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yemek ya da farklı bir koku olduğu durumda algılayıp kokuyu gideriyor. Uygulamadan kontrol etmesi de oldukça basit ve başarılı. Filtre bakımı da diğerlerine göre daha uzun ömürlü ve daha az masraflı.”

“Küçük ortamlar için ideal. Yemek kokusu ve sigara dumanına karşı yeterince etkili. Sigara içen misafirim geldiği an açıyorum.”

Bu içerik 9 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.