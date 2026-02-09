Tekeri çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Ürgüç Köyü yakınlarında Mehmet C. idaresindeki otomobil, tekerinin yerinden çıkarak fırlaması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet C. ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır