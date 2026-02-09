HABER

Tekeri çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeyken tekeri çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Ürgüç Köyü yakınlarında Mehmet C. idaresindeki otomobil, tekerinin yerinden çıkarak fırlaması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet C. ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman
