Edirne’de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Korucu köyü kavşağında meydana geldi. K.Ç.’nin (36) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü K.Ç. ile araçtaki İ.H.A.’nın (37) hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, yapılan çalışmaların ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır