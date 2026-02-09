Niğde’deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Olayda yaşamını yitiren Hakan Çelik için Niğde merkezde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde cenaze namazı kılındı. Çelik’in cenazesi, namazın ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı olayda hayatını kaybeden Abdullah Gündoğdu için ise Çiftlik ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gündoğdu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saat 19.20 sıralarında Çiftlik ilçesi Asmasız Mahallesi’nde meydana gelen olayda, H.C. idaresindeki araç ile A.G.’nin kullandığı otomobilin sol aynalarının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.C., silahla, araç içerisinde bulunan Abdullah Gündoğdu ve Hakan Çelik’e ateş açtı. Ağır yaralanan şahıslar, ambulansla kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından olay yerinden kaçan H.C. ise, yapılan çalışmalar sonucunda Aksaray’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır