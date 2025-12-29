Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sade tasarım, güçlü mekanizma: Seiko kol saatinde beklenen indirim geldi!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sade tasarım, güçlü mekanizma: Seiko kol saatinde beklenen indirim geldi!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kol saati seçerken dayanıklılık ve zamansız bir tasarım arayanlar için mekanik saatler her zaman doğru tercihtir. Bakımları iyi yapıldığında ömür boyu kullanılabilen bu saatler, günlük hayatın her anında size eşlik eder. Kalitesiyle kendini kanıtlamış olan Seiko 5 SNK563J1 modeli de, şu an kısa süreliğine indirimli fiyatıyla satışta. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için kalıcı ve kullanışlı bir parça arıyorsanız bu fırsatı incelemelisiniz.

Erkekler için iyi bir kol saati, her gün farklı kombinlerle kullanabileceği en pratik aksesuardır. Özellikle pil değişimine ihtiyaç duymayan ve uzun yıllar sorunsuz çalışan modeller, hem bütçe hem de kullanım kolaylığı sağlar. Dayanıklılığıyla bilinen Seiko 5 serisinin SNK563J1 modeli de zamansız tasarımıyla her ortama uyum sağlar. Seiko saate özel bir indirimle sahip olma fırsatını değerlendirmek için hadi, içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Seiko indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yıllarca güvenle kullanabileceğiniz: Seiko 5 SNK563J1 Erkek Kol Saati

Sade tasarım, güçlü mekanizma: Seiko kol saatinde beklenen indirim geldi! 1

Hareketlerinizle kendi enerjisini üreten otomatik 7S26 mekanizmaya sahip Seiko 5 SNK563J1, paslanmaz çelik kasası ve kordonu sayesinde korozyona karşı dirençlidir ve uzun süre ilk günkü formunu korur. Gri kadranı üzerinde yer alan gün ve tarih göstergesi, gününüzü kolaylaştırırken Hardlex cam yapısı çizilmelere karşı ekstra güvenlik sunar. Su geçirmezlik özelliği ve 37 mm kasa boyutuyla hem konforlu bir kullanım yaşatır hem de çabasız bir şıklık vadeder.

gücünü tamamen sizin hareketlerinizden alan, pil değişimine son veren otomatik 7S26 mekanizması ile donatılmıştır. Modern ve klasiği harmanlayan metalik gri kadranı, her ışıkta farklı bir asalet sergilerken; paslanmaz çelik kasası ve kordonu uzun ömürlü kullanım vaat eder. Hardlex kristal cam teknolojisi sayesinde çizilmelere karşı ekstra dirençli olan bu model, takvim ve gün göstergesiyle günlük hayatınızı kolaylaştırır. Kompakt tasarımı ve ergonomik yapısıyla bileğinizde ağırlık yapmadan gün boyu konfor sunan bu saat, Japon mühendisliğinin en güvenilir örneklerinden biridir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu saati aldığım günden beri, yani yaklaşık bir buçuk ya da iki aydır takıyorum ve bir saniye bile geçmedi. Gerçekten özel bir saat. Alın, pişman olmayacaksınız."
  • "Arka kısmı şeffaf ve 24 saatlik zaman göstergesi de var. Bu benim ilk yeni Seiko saatim ve en sevdiğim saatlerimden biri oldu."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Sade tasarım, güçlü mekanizma: Seiko kol saatinde beklenen indirim geldi! 2

Bu içerik 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

 Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

 Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

 Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

 CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

 Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

 Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kol saati erkek kol saati kol saati erkek
İş birliği İçerikleri
Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Stanley termos indirimleri için bugün son gün!

Stanley termos indirimleri için bugün son gün!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Stanley termos yılın en düşük fiyatıyla satışta!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirimi kaçırmayın!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirimi kaçırmayın!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ukala insanların konuşurken sık tercih ettiği cümleler

Ukala insanların sık tercih ettiği cümleler

Kardan kapanan yolu TOMA açtı

Kardan kapanan yolu TOMA açtı

Bodrum, Marmaris ve Datça’ya kuvvetli yağış uyarısı

Bodrum, Marmaris ve Datça’ya kuvvetli yağış uyarısı

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Sinop’ta motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

Sinop’ta motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

Sağlık ocağının deposunda yangın paniği

Sağlık ocağının deposunda yangın paniği

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.