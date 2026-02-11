Niğde’de Ramazan öncesi marketlere sıkı denetim

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü personelleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kontrollerde, işletmeler mercek altına alındı. Denetimlerde ürünlerin etiket bilgileri, mevzuata uygunluk durumu, muhafaza ve saklama şartları ile iş yerlerinin hijyen ve teknik şartları titizlikle incelendi. Ekipler, özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat etiketi ile kasa fiyatı uyumu ve son tüketim tarihleri üzerinde hassasiyetle durdu. Ayrıca işletme yetkililerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sahip oldukları sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin Bakanlığın risk esaslı kontrol programı kapsamında kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır