Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Elazığ’da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ’da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Elazığ Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri ile mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Alanında uzman personel tarafından verilen eğitimde, şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği kurum ve kuruluşlar ile destek mekanizmaları da anlatıldı.

