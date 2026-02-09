Sevgililer Günü hediyesini son ana bırakanlar, beğeni garantili parfümler burada

Hala 'Ne alacağım?' diye düşünenler, buraya! Hediyeniz Sevgililer Günü’nden önce ulaşsın istiyorsanız bu seçkideki tüm parfümler hediyenizin günler öncesinde hazır olmasını sağlayacak ve sizi 'yetişecek mi?' stresinden kurtaracak. Dünyaca ünlü markaların en sevilen ikonik kokularının yer aldığı listemizi incelerkenarkanıza yaslanın ve sadece sevgilinizin karakterine en uygun kokuyu seçmeye odaklanın.

1. Versace Eros EDT Erkek Parfümü (100 ml)

Sofistike ve çekici bir koku sunan Versace Eros; nane yağı, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elma ile ferahlatıcı ve enerjik bir başlangıç yapıyor. Kalp notasındaki tonka fasulyesi, Venezuela amber ve ıtır çiçeği ise parfüme derinlik katıyor. Dip notasında bulunan Madagaskar vanilyası, vetiver, meşe yosunu akoru, sedir, Virginia sediri ve atlas ağacı parfümün maskülen karakterini vurguluyor. Odunsu ve baharatlı notaları ile güçlü ve çekici bir kokuya sahip olan Versace Eros hafif ve taze bir his bırakarak gün boyu ferahlık sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu güçlü ve bayıldım, ayrıca şişe tasarımına da bayıldım. Birçok farklı parfüm var ama bu muhtemelen en sevdiğim..."

"Odanın havasını değiştiren ağır parfümlerden değil. Çok hafif ancak neredeyse 24 saat kalıcı, güzel bir koku."

2. Lancome Idole EDP Kadın Parfüm (25 ml)

Idôle, kendi hikayesinin kahramanı olan, sınırları zorlamayı seven kadınların kokusu. Üst notaları armut, bergamot ve pembe biber; orta notaları gül ve yasemin; temel notalarında ise beyaz misk, vanilya, paçuli ve sedir ağacı bulunan bu koku, her zaman daha iyisini hedefleyen ve kendi idolü olmak isteyen kadınların yeni favorisi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun ömürlü gül kokusu, paranızın karşılığını veren birinci sınıf ürün Lancome Idole EDP hayal kırıklığına uğratmaz.”

“Uzun raf ömrüne sahip güzel çiçek kokusu. Şişe ayrıca doldurulabilir. 5 yıldız.”

3. Lacoste Red EDT Erkek Parfüm (125 ml)

Enerjisi hiç bitmeyen, her daim dinamik ve azimli erkekler için Lacoste Red gerçek bir klasik. İlk sıkıldığında yeşil elmanın taze enerjisinin ardından gelen çam ağacı notaları hissediliyor. Paçulinin rahatlatıcı etkisiyle dengelenen bu "fujer meyveli" koku, hem spor hem de maskülen bir hava yaratıyor. 125 ml’lik avantajlı boyutuyla gün boyu o taze ve canlı hissedilen tempoyu korumak isteyen erkekler için harika bir hediye alternatifi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hem zarif hem de sportif kokuyor, çok yoğun (tek bir fıs yeterli) ve koku çok uzun süre kalıyor. Genel olarak bir parfümden bekleyeceğiniz her şeye sahip.”

“Bittiği anda tekrar sipariş vereceğim! Benim için mükemmel ve kız arkadaşım da çok seviyor! Kokusu hem ferah hem de erkeksi ve fiyatına göre inanılmaz bir fırsat!”

4. Davidoff Cool Water Women EDT Kadın Parfüm (100 ml)

Denizden esinlenen Cool Water parfüm, taze meyve ve çiçeklerin büyüleyici karışımıyla ferahlık sunuyor. Ananas, kavun ve yasemin gibi notalar, sandal ağacıyla birleşerek su kadar hafif ama bir o kadar etkileyici bir his bırakıyor. Gün boyu tazelik arayan kadınlar için çok iyi bir seçim olan parfüm, hafifliğiyle etkileyici bir iz bırakmak isteyenlere birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif, canlandırıcı ve feminen, ferahlatıcı bir su kokusuyla etkileyici. Günlük kullanım, ofis veya boş zamanlar için ideal; aşırı yoğun değil ama hoş bir şekilde varlığını sürdürüyor."

"Kalıcılığı orta düzeyde; yeniden uygulama gerekebilir, ancak koku taze ve yazlık kalıyor. Temiz, ferah ve neşe veren kokuların hayranları için zamansız bir klasik."

5. Giorgio Armani Acqua Di Gio Homme EDT Erkek Parfüm (50 ml)

Giorgio Armani Acqua di Gio, ferahlık veren ve tazelik çağrıştıran bir koku sunarken maskülenliği de arka plana atmıyor. İçindeki deniz suyunun etkisi ile her an sanki deniz kenarındaymış gibi hissettiriyor. Otantik ve doğal yapısıyla marjinal bir parfüm arayanlar için vazgeçilmez olan Acqua Di Gio, karizmaya önem veren erkekler için ideal bir hediye seçeneği!

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllardır kullandığım bir parfüm. Her mevsim, her ortamda rahatlıkla kullanılabilecek, insanı asla rahatsız etmeyen ama aynı zamanda da son derece etkili bir koku. Tüm beylere tavsiye ederim."

"Bu parfüme kadınlar bayılıyor. Kalıcı ve etkileyici bir parfüm. Böyle bir koku yok başka. Tek kelime ile şahane! Kesinlikle denemelisiniz."

6. Chloe Nomade EDP Kadın Parfüm (75 ml)

Chloe Nomade, doğal, zarif ve bir o kadar da cesur bir koku. Erik, frezya ve meşe yosununun dengeli uyumu, bu parfümü hem taze hem sofistike kılıyor. Günü kendi ritmine göre yaşayan kadınların özgürlük sembolü olabilecek Nomade, tatlı ve romantik kokulardan hoşlananlara alınabilecek en iyi Sevgililer Günü hediyelerinden biri!

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam benim kokum, çok tatlı değil. Bayıldım. Kutunun içinde aynı güzellikte kokan ve çantada taşımak için ideal küçük bir şişe losyonun olması da harika. Şiddetle tavsiye ederim."

"Orijinal ürün. Satın almadan önce Sephora mağazasında denedim. Rüya gibi, ipeksi ve tatlı bir kokuya sahip ve en az 24 saat boyunca ciltte kalıyor."

7. Calvin Klein IN2U Men EDT Erkek Parfüm (100 ml)

Calvin Klein IN2U; cesur, enerjik ve çekici erkekler için tasarlanmış özel bir koku. Limon ve gin-fizz ile başlayan üst notaları ferahlatıcı bir tazelik sunarken kalp notasında yer alan kakao sıcak ve çekici bir dokunuş ekliyor. Dip notalarındaki soğuk misk kokusuyla her tende unutulmaz bir iz bırakan parfüm, enerjik erkeklerin vazgeçilmez kokusu!

Kullanıcılar ne diyor?

“İnanın bana, bu erkekler için çok güzel bir koku. Temiz ve ferah bir koku ve uzun süre kalıcı. Bu kesinlikle olgun ve seksi erkekler için!!”

“Koku hafif ama kalıcı, narenciye ve hafif odunsu notalar içeriyor ve baskın değil. Hem gündüz hem de akşam dışarı çıkarken çok yoğun olmadan kullanılabiliyor olması hoşuma gitti. Ayrıca, kalıcılığı da iyi: ciltte birkaç saat kalıyor ve sürekli yeniden uygulama gerektirmeden ferahlık hissi veriyor.”

8. Burberry Classic For Women EDP Kadın Parfüm (100 ml)

Bazı parfümler vardır ki modası asla geçmez; işte Burberry Classic tam olarak öyle bir koku. Şeftali ve kayısının yumuşaklığıyla açılan, yasemin ve sandal ağacıyla derinleşen bu parfüm, sadeliğin içindeki şıklığı temsil ediyor. Alt notalarındaki vanilya ve misk sayesinde teninizde sıcacık, dinlendirici bir iz bırakıyor. Ne istediğini bilen, abartıdan uzak ama her zaman fark edilen sevgilinizi için Burberry Classic en doğru tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bayılıyorum, birçok kişi kullandığımda ne kullandığımı soruyor. Gerçekten çok güzel ve zarif kokuyor, ama bence günlük kullanım için bile çok yönlü.”

“Burberry parfümleri arasında en sevdiğim koku! Koku tüm gün ve ertesi güne kadar kalıcı. Tek bir fıs yeterli, bu yüzden uzun süre dayanıyor! Şişe sızdırmıyor, bu yüzden seyahat ederken yanınızda güvenle taşıyabilirsiniz!”

9. Hugo Boss Bottled Elixir Parfum Intense Erkek Parfüm (50 ml)

Eğer sevgilinize aradığınız şey yoğunluk ve mutlak bir özgüvense Boss Bottled Elixir ile tanışın. Amber ve odunsu notaların zengin karışımıyla hazırlanan bu parfüm, adeta ben buradayım diyor. İçindeki tütsü ve kakulenin gizemli sıcaklığı, vetiver ve paçuliyle birleşerek akılda kalıcı, baştan çıkarıcı bir iz bırakıyor. Karizmatik ve girdiği ortamda iz bırakmayı seven erkekler için çok iyi bir hediye alternatifi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu parfümü erkek arkadaşım için alıyorum, çok beğendi, kokusu çok güzel. Tüm arkadaşları da bu parfümü seviyor. Şişesi de tam ideal boyutta ve kalitesi de çok iyi.”

“Sonbahar ve kış geceleri için, özel günler için uygun bir parfüm. Eğer zaten birkaç parfümünüz varsa, 50 ml'lik şişe size uzun süre yetecektir, çünkü az miktarda kullanmanızı tavsiye ederim.”

10. Calvin Klein Beauty EDP Kadın Parfüm (100 ml)

Calvin Klein Beauty, cesur ve göz alıcı tarzını yansıtan ve kendine güvenen kadınların parfümü! Lilyum akoruyla açılan bu zarif koku, yasemin esansıyla floral etkisini güçlendiriyor. Dip notalardaki sedir ağacı ise çekici ve sofistike bir dokunuş katıyor. Beauty, kendini güçlü ve çekici hissetmek isteyen kadınlar için olmazsa olmaz bir koku!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bildiğim en güzel kokulardan biri. Taze ve rahatsız edici değil. Günlük kullanım için mükemmel!”

“Hediye olarak verdim ve hediye ettiğim kişi çok beğendi, çok yumuşak bir çiçeksi aroması var ve oldukça güzel, zarif ve taze kokuyor.”

Bu içerik 9 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.