Net %45 indirimli Puma ayakkabılar
Net %45 indirimli Puma ayakkabılar

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Gün boyu tüm yükümüzü taşıyan ayaklarımıza giydiğimiz ayakkabılar sadece otururken değil hareket halindeyken de konfor vermeli. Hatta öyle ki bazen yanlış bir ayakkabıyla dışarı çıkmak otururken bile ayaklarımızı sıkar ve rahat ettirmez, bu yüzden doğru yastıklama ve destekle donatılmış bir ayakkabı seçmek ayak sağlığı için büyük önem taşır. Siz de kaliteyi uygun fiyata yaşamak istiyorsanız Puma'nın konforu ve performansı bir araya getiren seçili modellerindeki net %45 indirimi kaçırmayın!

İster zorlu bir antrenman ister şehirde uzun bir yürüyüşte olun, yorgunluk ayaklarda başlar. Bu nedenle yak sağlığınızı korumak ve günün tüm stresini ve ağırlığını taşıyan ayaklarınıza hak ettiği desteği vermek çok önemli. Siz de kaliteyi bütçenizi yormadan deneyimlemek istiyorsanız Puma’nın konforu ve performansı buluşturan seçili modellerindeki net %45 indirimden hemen yararlanın!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Puma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Puma Pacer 23 Ayakkabı

Net %45 indirimli Puma ayakkabılar 1

Günlük yaşamda hızı ve konforu aynı anda hissetmek istiyorsanız Pacer 23 sizin için tasarlandı. Ayakkabının ayağınızı bir çorap gibi saran bot yapısı ve destekleyici dış kafesi, gün boyu hareket halindeyken size maksimum denge sunar. Hafif EVA orta tabanı sayesinde her adımda yumuşak bir yastıklama deneyimi yaşarken siyah rengiyle de dolabınızdaki tüm parçalara zahmetsizce uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bazı markalarda 42 bazı markalarda 43 giyiyorum. Bu ürün 43 numarada harika oldu.”
  • “Ayağı güzel sarıyor şık ve konforlu. Taraklı ayağı olanlar için küçük gelebilir. yarım numara büyük aldım tam oldu.”
Ürünü İncele

2. Puma Flare Pro TRAIL UNISEX Koşu Ayakkabısı

Net %45 indirimli Puma ayakkabılar 2

Zorlu arazi koşullarını ve doğa maceralarını sevenler için Flare Pro TRAIL, PROFOAM teknolojisiyle engebeli zeminlerde bile darbeleri emen ve size anında geri bildirim veren akıcı bir yürüyüş deneyimi yaşatıyor. Özel PROTREAD dış tabanıyla da farklı yüzeylere güvenle yere basmanızı sağlayarak performansınızı artırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün güzel, işçiliği mükemmel, kalitesi iyi, kalıbı mükemmel, görünümü harika.”
  • “Ayakkabılar hem rahat hem de güzel görünüyor. Üründen memnun kaldım.”
Ürünü İncele

3. Puma X-Cell LIGHTspeed HIT the Wall Erkek Koşu Ayakkabısı

Net %45 indirimli Puma ayakkabılar 3

Her adımınızda fark yaratmak ve performansınızı zirveye taşımak istiyorsanız, X-Cell LIGHTspeed tam da aradığınız ayakkabı. Özel X-CELL orta taban desteği, ayağınızın ihtiyaç duyduğu stabiliteyi sağlarken SOFTFOAM+ teknolojisi rakipsiz bir iç konfor sunar. Kauçuk dış tabanı sayesinde her türlü zeminde üstün yer tutuşuna sahip ayakkabıyla en zorlu zeminlerde bile güvende olursunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün görseldeki gibi geldi. Kaliteli ve rahat. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Normal ayak numaranızı alabilirsiniz.”
  • “Çok rahat bir ayakkabı standart ayak yapısında yarım numara ufak alınabilir ama tam numara da çok sıkıntı olmadı.”
Ürünü İncele

4. Puma Anzarun FS Renew Ayakkabı

Net %45 indirimli Puma ayakkabılar 4

Anzarun FS Renew, nefes alabilen file yüzeyiyle en hareketli günlerinizde bile ayaklarınıza ferahlık verir. İç tasarımında yer alan SOFTFOAM+ taban astarı, ayakkabıyı giydiğiniz ilk andan itibaren size bulutların üzerinde yürüyormuşsunuz hissi verir. Tüy kadar hafif IMEVA orta tabanı ise yorgunluğu en aza indirerek gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün çok kaliteli ve tam yaz için. Hızlı kargolandı, bir sorun yoktu.”
  • “Tek kelimeyle harika bir ürün.”
Ürünü İncele

5. Puma DISPERSE XT 4 KNIT Antrenman Ayakkabısı

Net %45 indirimli Puma ayakkabılar 5

Sadece yürürken değil her antrenmanınızda daha verimli ve daha konforlu sonuçlar almak istiyorsanız Disperse XT 4 KNIT'in ultra hafif yapısı tam sizlik. Nefes alabilen dokuma üst yüzeyi ve ayağınızı sabitleyen TPU topuk desteğiyle en yoğun günlerde bile kendinizi güvende hissedersiniz. Çok yönlü tutuş sağlayan PROTREAD dış tabanıyla da farklı zeminlerdeki hareketlerinize anında uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Puma asla hayal kırıklığına uğratmıyor. Bu basic spor ayakkabılar inanılmaz derecede rahat. Estetik açıdan hoş ve koşu veya yürüyüş için mükemmel.”
  • “Tam oldu, beklediğim gibi geldi, bir sorun yok orijinal.”
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

