Caniden korkunç itiraf: Cesedi 1,5 ay evde sakladım, kokunca çöpe attım

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Temmuz 2019’dan bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva (36) ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kadının eşi Ersin Y.’nin ifadesine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, Tursunboeva’nın yurt dışına çıkış yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Ayrıca adına kayıtlı cep telefonunun da söz konusu dönemde Türkiye’de aktif olarak kullanıldığı belirlendi.

Öte yandan Tursunboeva’nın ablası, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığını ifade etti.

"ÇOK KAN KAYBETTİ"

Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre cani koca Ersin Y. ifadesinde 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" dedi.

"CESEDİ 1,5 AY EVDE SAKLADIM"

Şüpheli, ifadesinin devamında "Gebze tarafında çocukları anne ve babama teslim ettikten sonra evde tek başıma yaşamaya devam ettim. Yaklaşık 1.5 ay boyunca cesedi evde sakladım. Kokmaya başlayınca da üzerine önce toprak, sonra da kireç döktüm.

"3 PARÇA HALİNDE POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTIM"

Koku artınca 3 parça halinde çöp poşetine koydum ve evime yakın mesafedeki çöp konteynerlerine attım. Yaklaşık 1-2 ay sonra da Gürcistan'a gittim. 6 yıldır orada yaşıyorum. Eşimi öldürmek istemedim. Olay sonrası korktuğum için kimseye de haber vermedim" dedi. Cumhuriyet savcısı, Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, şüpheli Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.