Küçük Melike 17 saat sonra bulunmuştu! O anlar ortaya çıktı, askerin şefkati yürek ısıttı

Batman'da kaybolan 2,5 yaşındaki Melike için yapılan arama kurtarma çalışmaları 17'nci saatte sonuç vermiş ve küçük kız sağ olarak bulunmuştu. Mehmetçik de küçük Melike için seferber olurken, kızın bulunduğu anki sevinç kameralara yansıdı. Askerlerin şefkati görenlerin içini ısıttı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında, çobanlık yapan babasının peşinden giden Melike E'nin kaybolduğu fark edildi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramada sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

SAĞANAK VE FIRTINAYA RAĞMEN GECE BOYU ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

KÜÇÜK MELİKE 17 SAAT SONRA BULUNDU

Arama çalışmaları, 17 saat sonra sabah 08.00 sıralarında sonuç verdi. Melike, köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan Melike, jandarma ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

ASKERLERİN ŞEFKATİ YÜREKLERİ ISITTI: "KOMUTANIM MONTUMUZU VERELİM"

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Melike'ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım yürekleri ısıttı. Küçük çocuğun üşüdüğünü fark eden bir askerin, "Komutanım, montumuzu verelim" diyerek kendi kıyafetini uzatması operasyona damga vurdu.

Melike'nin sağ salim bulunmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ekipler, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen minik kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve bölge halkı Mehmetçiğe teşekkürlerini sundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

