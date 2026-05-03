Konya'da kuyumcuyu soyup kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı

Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önüne 2 motosikletle gelen 4 kasklı şüpheli, yanlarında getirdikleri kumanda düzeneğiyle iş yerinin kapısını açtı.

Şüpheliler kısa sürede piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaçış sırasında Yunus Emre Meydanı civarında motosikletle kaza yapan şahısların çaldıkları altınların bir kısmı yola saçıldı. Buna rağmen kaçmayı sürdüren şüphelilerden 2'si, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu Adana yolu üzerinde yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte gözaltına alındı.

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletlerin de çalıntı olduğu tespit edildi, çalınan altınlar ise iş yeri sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

