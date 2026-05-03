Erzurum'da Instagram dehşeti! Kayınpederinin evine ateş açtı

Erzurum'da Instagram dehşeti yaşandı. S.T. (26) boşanma aşamasında olduğu eşinin Instagram hesabı açtığını öğrendi ve duruma sinirlendi. Daha sonra eline pompalı tüfek alan şahıs kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından kaçan S.T. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi.

POMPALIYLA ATEŞ AÇTI

Buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti. Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti.

SAÇMALAR BALKON VE ODA CAMINA İSABET ETTİ

Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.’yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı. S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

