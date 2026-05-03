Burdur'un yüksek kesimlerine kar yağdı

Son haftalarda Burdur genelinde hava sıcaklıkları artarken, yüksek kesimlerde kar ve dolu sürprizi yaşandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün için Burdur şehir merkezi ile ilçelerinde yağış ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunurken, öğlen saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağmur etkisini gösterdi.

BURDUR'DA MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞI

Burdur'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olurken, merkeze bağlı Başmakçı köyü çevresindeki yoğun kar yağışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle yollar beyaza büründü.

