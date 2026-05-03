HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gaziantep'de sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ayrıca dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

Gaziantep'de sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluştu. Sağanak yağış ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gaziantep de sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı 1

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 5 YARALI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

Gaziantep de sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı 2

DERE YATAKLARI TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Gaziantep’te Perilikaya Mahallesi havaalanı yolu üzerinde bulunan dere yatağı taştı. Taşan su yollarda Göleler oluşturdu. Dere yatağından taşan suların şiddeti ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda itfaiye ve polis ekipleri arızalanan araçlar için takviye hizmet sundu.

Gaziantep de sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı 3

VATANDAŞLAR AVM’LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM’lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu’nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

Gaziantep de sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddetli fırtına, sağanak ve dolu o illerimizi vurduŞiddetli fırtına, sağanak ve dolu o illerimizi vurdu
Kilometrelerce ters yönde ilerledi, kaza kıl payı atlatıldıKilometrelerce ters yönde ilerledi, kaza kıl payı atlatıldı

Anahtar Kelimeler:
yağmur Gaziantep Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.