TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede etkili olan yoğun yağış fırtınanın etkisiyle aralarında otomobil, yolcu otobüsü ve tır gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan 1'i ağır 5 yaralıya müdahale ederek çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen otoyol trafiği ise kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

Kaza bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır