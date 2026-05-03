HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağışın etkisiyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken otoyol trafiği kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede etkili olan yoğun yağış fırtınanın etkisiyle aralarında otomobil, yolcu otobüsü ve tır gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TAG Otoyolu nda zincirleme trafik kazası: 1 i ağır 5 yaralı 1

GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan 1'i ağır 5 yaralıya müdahale ederek çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen otoyol trafiği ise kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

TAG Otoyolu nda zincirleme trafik kazası: 1 i ağır 5 yaralı 2

Kaza bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hastanede silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıklama'Hastanede silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıklama
Fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralıFırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza zincirleme kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.