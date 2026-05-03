Kamera karşısında uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince H.Ç. (28) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

UYUŞTURUCU SATICISI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç.'nin E.G. (27) isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Tespitin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

