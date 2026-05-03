Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 okulda eğitime yarın ara verilecek

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gören 39 okulda eğitime yarın ara verilecek. Kararı ve eğitime ara verilen okulları Gaziantep Valiliği resmi hesabından duyurdu.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

