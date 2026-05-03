Gaziantep ve Şanlıurfa'yı şiddetli fırtına, sağanak ve dolu vurdu

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 'Süper hücre' fırtınasında aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Gaziantep'te hava muhalefetinden kaynaklı olumsuzluklarda 23 kişi yaralandı.

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.

Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 5 YARALI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü.

Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR AVM’LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM’lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu’nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, kentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir."

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

ŞANLIURFA'YI DA VURDU

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolu yağışı ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birecik Köprüsü’nde bir kamyonetin devrildiği fırtınada duba restoranların halatları koptu, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Birecik’te akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına, ilçede yaşamı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı. Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı. Kısa süre etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Caminin minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da doludan etkilenen Birecik ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

