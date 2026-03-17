Konya Ramazan Bayramı’na hazır: Toplu ulaşım ücretsiz mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da Ramazan Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

OTOPARKLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan ekipler, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İTFAİYE NÖBETTE, ZABITA BAYRAMDA DA MESAİYE DEVAM EDECEK

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecek.

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır