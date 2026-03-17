HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Ramazan Bayramı’na hazır: Toplu ulaşım ücretsiz mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da Ramazan Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Konyalıların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının bayramın üç günü ücretsiz olarak hizmet vermesini sağlayacak.

Konya Ramazan Bayramı’na hazır: Toplu ulaşım ücretsiz mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da Ramazan Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

OTOPARKLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Konya Ramazan Bayramı’na hazır: Toplu ulaşım ücretsiz mi? 1

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan ekipler, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İTFAİYE NÖBETTE, ZABITA BAYRAMDA DA MESAİYE DEVAM EDECEK

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

Konya Ramazan Bayramı’na hazır: Toplu ulaşım ücretsiz mi? 2

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecek.
Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Konya bayramda toplu taşıma ücretsiz mi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.