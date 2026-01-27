Hem spor hem şık: New Balance’ın en sevilen modellerinde büyük fırsat günleri

Doğru ayakkabı seçimi, stil sahibi bir görünümün ötesinde gün içindeki modunuzu ve performansınızı belirleyen en önemli etkenlerden biri. Hem uzun ömürlü kullanım vadeden kaliteli malzemesiyle hem de her adımda destek sunan konforuyla fark yaratan bir çift ayakkabı almak istiyorsanız New Balance ayakkabılarında beklenen büyük indirim başlamışken sepetinize eklemeden alışverişinizi tamamlamayın!

1. New Balance 565 Antrasit Erkek Ayakkabı

New Balance 565 serisi, hem konforu hem de günlük stile uyumu bir arada arayanlar için ideal bir seçenek. EVA orta taban yastıklaması sayesinde adımlarınızı yumuşak bir hisle desteklerken kaliteli üst yüzeyiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısıyla güvenli bir uyum sağlarken dayanıklı kauçuk dış tabanıyla günlük kullanımda oluşacak aşınmalara karşı ekstra dayanıklılık yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşime aldım. İnanılmaz konforlu, severek kullanıyor.”

“Aslında kalıbı dar denemez. Ancak piyasadaki pek çok ayakkabının günümüzde geniş kalıp olduğu düşünüldüğünde bu şekilde değerlendiriliyor olması normal. Şunu da belirteyim, ayakkabının uzunluğu normal fakat yanlardan ayağı kavraması biraz sıkı sayılabilir. Ben tam numaramı aldım, memnun kaldım ve ayağımı da sıkı bir şekilde kavradı diyebilirim. Malzemesi iyi görünüyor, duruşu da gayet şık.”

2. New Balance 408 Beyaz Erkek Ayakkabı

New Balance 408 serisi, günlük kullanımda hem rahatlık hem de modern bir görünüm isteyenler için tam bir kurtarıcı. C-CAP orta taban yastıklaması sayesinde gün boyu konforlu bir adım deneyimi sunarken 2000’lerin koşu stilinden ilham alan tasarımıyla kombinlerinize dinamik bir hava katıyor. Hafif yapısı ve şık silüetiyle her yaşa ve tarza hitap eden bu model, günlük giyimde pratik ve stil sahibi bir alternatif arayanlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Başta ürünü alırken biraz tereddütlüydüm ama iyi ki almışım! Ayakkabı hem çok rahat hem de oldukça şık. Kalitesi de beklediğimden çok daha iyi çıktı. Gün boyu ayakta kalsam bile herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Her markanın numara/beden ölçüsü farklı. Dolayısıyla, santim hesabı yapıp beden tablosunda karşılık gelen numara/bedeni almak gerekiyor. Ben ona göre aldım ve ayağıma tam oturdu. Unutulmaması gereken nokta şu, bu ürün üniseks kalıba sahip bir ürün. Dileyen yarım numara büyük alabilir ancak 1 numara büyük kesinlikle fazla büyük gelecektir. Henüz 4-5 gündür kullanıyorum. Ayakkabı gayet hafif, rahat, ayağı sıkmadan güzel sarıyor ve kaba görünüşe sahip değil. Hava alıyor, sıcak havalara uygun.”

3. New Balance 411 Antrasit Erkek Ayakkabı

Hem spor yaparken hem de gün boyu koştururken ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek bir ayakkabı arıyorsanız 411v2 tam size göre. Özel Ground Contact EVA yastıklaması sayesinde ekstra ağırlık yapmayan ve nefes alabilen file sayası ayaklarınızın ferah kalmasını sağlayan ayakkabı, şık antrasit rengiyle sadece sporda değil günlük kombinlerinizde de stilinizi tamamlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün aşırı hafif ve aşırı rahat, gerçekten olması gereken konforlu bir ayakkabı.”

“Çok hızlı kargo ve inanılmaz rahat ayakkabı. Tabanlık kayıyor yorumlarını okuduktan sonra tabanlığı hiç kullanmadan çıkarıp yerine güzel kaymaz tabanlık yerleştirip kullandım. Ayakta yok gibi, rengi de mükemmel. Kutusunda en ufak deformasyon yoktu. 10 numara alışveriş oldu, teşekkürler.”

4. New Balance 574 Siyah Erkek Ayakkabı

New Balance 574, markanın en ikonik modellerinden biri olmayı boşuna hak etmiyor. Karmaşık detaylardan uzak, her şeyi dengeli şekilde sunan çok yönlü yapısıyla yıllardır dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor. Geniş kalıplı tasarımı hem rahat hem de sağlam bir kullanım sağlarken hibrit yol/tray yapısı günlük kullanım için ideal bir denge yaratıyor. Dayanıklı, rahat ve zamansız bir stile sahip olan 574, herkesin gardırobunda yer bulabilecek güvenilir bir klasik!

Kullanıcılar ne diyor?

“Görsel olarak ürün görseliyle birebir aynı, çok rahat, eski 574'lerime göre ayak tarak kısmı daha dolgulu, kesinlikle bir gelişme var.”

“Çok kaliteli, dayanıklı ve mükemmel işçilik. Bu, bu ayakkabılardan üçüncü çiftim. 574'ü hem renkli hem de düz renklerde giyiyorum. Bu model ofis işleri veya şantiyeler için ideal.”

5. New Balance 740 Lifestyle Unisex Spor Ayakkabı

Bir dönem koşucuların vazgeçilmezi olan 740, 2000’lerin o ikonik geniş gözenekli file yapısını ve parçalı taban tasarımını koruyor ve iki tonlu renk geçişleriyle retro ruhunu fütüristik bir görünümle birleştiriyor. İster geçmişi yad edin ister bu tarzla yeni tanışın; aerodinamik silüetiyle New Balance 740, gardırobunuzun yeni favorisi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

“Fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel bir ayakkabı, çok rahat, muhteşem -tam numaranızı alın.”

“Giydikçe rahatlığını gördüm, her kombine oluyor ve kesinlikle orijinal.”

6. New Balance 480 Gri Üniseks Ayakkabı

Hem spor odaklı hem de günlük tempoya uyum sağlayan hafif ve işlevsel bir seçenek arayanlar için New Balance 480, nefes alabilir sentetik ve file üst yüzeyiyle hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda ferahlık veren bir model. Dikişsiz kaplamalarıyla şık ve pürüzsüz bir görünüm sunarken bağcıklı yapısı ayağı güvenle sarıyor. Dayanıklı kauçuk dış tabanı ise uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşime hediye olarak aldım. 43 giyiyor, 44 numara aldım tam oldu.”

“Ayakkabı güzel ama denildiği gibi 1 beden büyük alınmalı. Ayaklarınız eğer taraklıysa net bir şekilde 1 beden büyük alın arkadaşlar.”

7. New Balance 515 Erkek Ayakkabı

New Balance 515, retro dokunuşlarla modern görünümü buluşturan bir stil alternatif. Eski rüzgarlıklardan ve 80’ler koşu ayakkabılarından ilham alan desenli üst yüzeyiyle günlük kombinlere enerjik bir hava katan seri, dayanıklı kauçuk dış tabanıyla da uzun süreli kullanım için güven veriyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısı sayesinde ayağa kolayca uyum sağlayan model, hem stiline önem veren hem de rahatlıktan ödün vermek istemeyenler için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

“İnanılmaz rahat bir ayakkabı, düz tabanlıyım ve 40.5/41 giymeme rağmen 40 numara tam oldu. Ayağımda ayakkabı yokmuş gibi hissettirdi, çok özenli kargolanmıştı, teşekkürler.”

“Çok beğendim çok rahat ve kaliteli. Benim ayaklarım taraklı olduğu halde tam numara aldım çok rahat oldu.”

8. New Balance Arishi V4 Gri Erkek Koşu Ayakkabı

Konfor, performans ve modern stil arayanlar için güçlü bir tercih olan Fresh Foam Arishi V4, koşudan günlük kullanıma kadar her ortamda konfor sunabilecek çok yönlü bir model. Fresh Foam orta tabanının sağladığı yumuşak ve hafif adım hissi, file ve sentetik kombinli üst yüzeyle birleşerek gün boyu rahat bir kullanım yaşatıyor. Dikişsiz kaplamaları ayakla pürüzsüz bir uyum yakalarken dayanıklı kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde sağlam bir tutuş gerçekleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper konforlu ve uygun fiyatlı! Çok kaliteli ayakkabı! Günlük kullanım için mükemmel.”

“Bunu kocam için aldım. İş yerinde hep bunu giyiyor. Rahat, çok yürüyorsanız mükemmel. Bu tasarımı kendim için de aldım. Çok hafif, rengi çok tatlı ve tam oturuyor.”

9. New Balance 997R Siyah Üniseks Ayakkabı

90’ların o cesur ve ikonik tavrını yansıtan New Balance 997R, göz alıcı tasarımıyla sokakta tüm bakışları üzerinize çekerken gün boyu ayağınızı yormayan yapısıyla rahatlığınızdan ödün vermenize gerek kalmıyor. Hem nostaljik bir hava yakalamak hem de günün yoğun temposuna ayak uydurmak isteyenler için bu model gerçek bir klasik.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunlar en sevdiğim ayakkabı çiftlerinden biri. Rengi her şeyle uyumlu ve kremden kırık beyaza kadar ince renk geçişleri var. Süet ve tekstil karışımını seviyorum, bu yüzden kot pantolonlarla veya daha sportif kıyafetlerle iyi görünüyor. Süet daha açık renk olduğu için kolay kirleniyorlar, ama bunu kabullenmeniz gerekiyor. Genel olarak rahatlığı da harika. Kalıbı tam uyuyor.”

“Bu ayakkabıları kesinlikle çok seviyorum. Rahat ve çok şıklar. Ve her şeyle uyumlu. Her zaman iltifat alıyorum!”

10. New Balance GAROé Erkek Koşu Ayakkabı

Doğada olmayı sevenler için New Balance Garoé gerçek bir yol arkadaşı. En yumuşak yastıklama deneyimini sunan Fresh Foam X orta tabanı sayesinde her adımınız bulutların üzerindeymiş gibi hissettiriyor. Toe Protect teknolojisi parmaklarınızı taş ve kök gibi engellerden korurken AT Tread dış tabanıyla ister asfaltta ister ıslak ve çamurlu arazide yere sağlam basıyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun yürüyüşler için aldım ve ilk giydiğim andan itibaren çok rahat oldular. Harika görünüyorlar ve yürürken adeta zıplıyormuşum gibi hissediyorum... iyi anlamda! Ayak bileği sorunlu olanlar için çok destekleyici, hangi bedene ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz bir beden büyük almanızı tavsiye ederim.”

“Çok rahat, hafif ve iyi yastıklanmış ayakkabılar. 27 km'lik bir patika koşusunda kullandım ve her şey mükemmeldi. Kayalık arazide ve kaygan taşlı bölümlerde mükemmel destek sağladı. Mükemmel fiyat-performans oranı nedeniyle bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum!”

Bu içerik 27 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

