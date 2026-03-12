Aynı yöntemle evleri soyan 3 hırsız yakalandı

Yığılca ilçesi Köseler ve Gökçeağaç köylerinde art arda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede evlerin aynı yöntemle soyulduğunu belirledi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 96 saatlik kamera görüntüleri sonucunda 3 kişiyi tespit etti. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 altın zincir, 1 adet 5’i bir yerde altın, 3 adet gram altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 0,25 gram altın, 1 adet alyans yüzük, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ve bin 485 lira nakit para ele geçirildi. Şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır