HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aynı yöntemle evleri soyan 3 hırsız yakalandı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 2 ayrı evi soyan hırsızların aynı yöntemi kullandığını belirleyen ve 96 saatlik kamera kaydı izleyerek, şahısların kimliğini tespit eden jandarma ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Aynı yöntemle evleri soyan 3 hırsız yakalandı

Yığılca ilçesi Köseler ve Gökçeağaç köylerinde art arda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede evlerin aynı yöntemle soyulduğunu belirledi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 96 saatlik kamera görüntüleri sonucunda 3 kişiyi tespit etti. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 altın zincir, 1 adet 5’i bir yerde altın, 3 adet gram altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 0,25 gram altın, 1 adet alyans yüzük, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ve bin 485 lira nakit para ele geçirildi. Şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulduTakla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Gönül sofralarının onuncusu Eski Cuma şehrindeGönül sofralarının onuncusu Eski Cuma şehrinde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.