Bilecik’te silah kaçakçılığı operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında H.U., H.S. ve A.K. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonları üzerinden tespit edilen 11 şüpheliye ait 12 adreste, Eskişehir ve Bilecik illerinde adli arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Operasyonda; 2 adet av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, 3 pala, 3 çakı bıçağı, 2 kelebek bıçağı, 1 muşta ve 10 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler H.U., H.S., A.K., H.Ö., T.T., M.K., Y.N., B.C., H.E., A.E. ve C.A. bugün Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
