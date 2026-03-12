HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir zincir marketten gıda çalan ve bir iş yerinin önündeki bisikleti hedef alan şüpheli, bisikleti çalmaması için "Beni seviyorsan bırak" diyerek engel olmaya çalışan kız arkadaşını dinler gibi yaptı. Ancak kısa süre sonra tek başına geri dönerek bisikleti çaldı.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ve bir zincir maketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin birinde bisikleti çalmaya çalışan şüphelinin, ‘beni seviyorsan bırak' diyen kız arkadaşını dinler gibi yaptığı, daha sonra tek başına gelip bisikleti çaldığı anlar yer aldı.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 1

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

3 Mart tarihinde Side Mahallesi'nde bir işyerinden bisiklet çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 2

Hırsızlık olayının yaşandığı işletmenin çevresinde bulunan iş yeri ve ikametlerin güvenlik kameralarını izlemekle işe başlayan JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, koordineli, kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüterek olayın faillerinin M.B., K. A. ve Ş.A. isimli suça sürüklenen çocuk olduğunu belirledi.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 3

ŞÜPHELİLERİ BİSİKLETLE BİRLİKTE ELE GEÇİRDİLER

Şüphelilerin çaldıkları bisiklet ile gittikleri güzergah üzerindeki kameraları mercek altına alan Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri Manavgat şehir merkezinde çok sayıda zincir markete girerek hırsızlık yaptıklarını belirledi.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 4

Kamera araştırması sırasında şüphelilerin çaldıkları bisiklet ile cadde üzerinde seyir halinde olduklarını belirleyen ekipler, şüphelileri bisiklet ile birlikte ele geçirdi.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 5

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M. B. tutuklanırken Ş.A. ve K.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 6

"BENİ SEVİYORSAN BIRAK"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin zincir marketten hırsızlık yaptığı anlara ait görüntüler ve Side'de bir restoranın önünde bulunan bisikleti çaldığı yansıdı. Özellikle bisiklet hırsızlığı görüntülerinde, M. B'nin "Konuşmam seninle, beni seviyorsan bırak" dedikten sonra hırsızlık eyleminden vazgeçtiği görülüyor, ardından ise M. B.'nin tekrar olay yerine gelip bisikleti çaldığı yer alıyor.

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 7

"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı! 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönül sofralarının onuncusu Eski Cuma şehrindeGönül sofralarının onuncusu Eski Cuma şehrinde
Karlı köy yolundaki domuz sürüsü kameradaKarlı köy yolundaki domuz sürüsü kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.