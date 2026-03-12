"Beni seviyorsan bırak" dedi ama dinlemedi: Ne varsa çaldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ve bir zincir maketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin birinde bisikleti çalmaya çalışan şüphelinin, ‘beni seviyorsan bırak' diyen kız arkadaşını dinler gibi yaptığı, daha sonra tek başına gelip bisikleti çaldığı anlar yer aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

3 Mart tarihinde Side Mahallesi'nde bir işyerinden bisiklet çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Hırsızlık olayının yaşandığı işletmenin çevresinde bulunan iş yeri ve ikametlerin güvenlik kameralarını izlemekle işe başlayan JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, koordineli, kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüterek olayın faillerinin M.B., K. A. ve Ş.A. isimli suça sürüklenen çocuk olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİLERİ BİSİKLETLE BİRLİKTE ELE GEÇİRDİLER

Şüphelilerin çaldıkları bisiklet ile gittikleri güzergah üzerindeki kameraları mercek altına alan Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri Manavgat şehir merkezinde çok sayıda zincir markete girerek hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Kamera araştırması sırasında şüphelilerin çaldıkları bisiklet ile cadde üzerinde seyir halinde olduklarını belirleyen ekipler, şüphelileri bisiklet ile birlikte ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M. B. tutuklanırken Ş.A. ve K.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"BENİ SEVİYORSAN BIRAK"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin zincir marketten hırsızlık yaptığı anlara ait görüntüler ve Side'de bir restoranın önünde bulunan bisikleti çaldığı yansıdı. Özellikle bisiklet hırsızlığı görüntülerinde, M. B'nin "Konuşmam seninle, beni seviyorsan bırak" dedikten sonra hırsızlık eyleminden vazgeçtiği görülüyor, ardından ise M. B.'nin tekrar olay yerine gelip bisikleti çaldığı yer alıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır