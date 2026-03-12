Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan M.B. idaresindeki motosiklet, kavşakta kendisine yeşil ışık yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada Sorgun Bulvarı’ndan gelerek kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen B.G.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, kavşak içerisinde motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü M. B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır