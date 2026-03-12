HABER

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların üzerinde ve yapılan kontrollerde muhtelif miktarlarda metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bilecik
